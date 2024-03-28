唇皰疹｜睡眠不足熬夜壓力大長水泡？唇皰疹發生原因、症狀及治療

睡眠不足、熬夜、工作壓力大，或是只要生理期，嘴唇周圍就很容易長出成串水泡嗎？小心可能是嘴唇皰疹，或俗稱的唇皰疹、唇炎。



嘴唇皰疹是什麼？會傳染嗎？多久會好？嘴唇皰疹的症狀、原因、治療，本文一次告訴你。

唇皰疹症狀、唇皰疹會痛嗎？（按圖看清👇👇👇）

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唇皰疹原因

台灣雙和醫院家醫科主治醫師陳敬睿表示，嘴唇皰疹是由第一型單純皰疹病毒（HSV-1）感染引起，大部分患有嘴唇皰疹的成人，都是在兒童時期感染過HSV-1病毒，當時可能沒有症狀，也有可能發展成較嚴重的口齦炎。之後，病毒進入潛伏期躲在神經節裡，一躲就是幾十年，等到患者身體疲勞、壓力大、免疫力下降時，躲在體內的皰疹病毒開始活化。

唇皰疹症狀

唇皰疹病毒發作時，起初會在嘴唇周圍造成輕微紅腫，約1～2天開始出現成串水泡，接著水泡破掉形成潰瘍而結痂，待痂皮脫落後留下淡紅色疤痕；症狀約持續2周。

嘴唇皰疹病毒

引起嘴唇皰疹病毒的是第一型單純皰疹病毒。台灣曾有流行病學統計，約7成民眾體內已經有第一型單純皰疹病毒的抗體。

▼唇皰疹、口角炎不同之處（按圖看清👇👇👇）

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唇皰疹會痛嗎？

嘴唇皰疹發作時分4個階段：

刺痛期：在水泡出現前，皮膚有刺痛及搔癢之感覺。

水泡期：首先皮膚表面有小水泡浮現，然後膨脹成單獨或成群之水泡，伴隨著刺痛感。

潰瘍期：水泡破裂形成一個潰爛的大傷口，此時病毒很容易傳染給他人。

結痂期：開始乾燥並癒合形成痂皮。



嘴唇皰疹會自己好嗎？

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，嘴唇皰疹的病程通常5至10天會自行痊癒。

嘴唇皰疹多久會好？

罹患唇皰疹較嚴重可能拖到2周。在醫師指示下用藥可以提早痊癒。

唇皰疹會傳染嗎？

在潰瘍期水泡會破裂形成潰瘍傷口，此時很容易傳染。趙昭明表示，水泡裡的液體充滿病毒原，包括親吻、共用餐具、毛巾等行為，都可能造成家人或伴侶間的感染，必須注意避免接觸性慱染。

4件事避免唇炎進入惡性循環（按圖👇👇👇）

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唇皰疹看什麼科？

嘴唇皰疹建議看皮膚科，臨床醫師會從症狀、水泡發生部位、單側或雙側，以及神經抽動、痛的範圍來判斷是唇皰疹或帶狀皰疹，給予適切治療。

唇皰疹治療

嘴唇皰疹可能反覆發作，一般以外用抗病毒藥膏或口服抗病毒藥治療，建議常備藥膏，當出現唇部灼熱刺痛等前驅症狀時，及早擦藥緩解。嚴重或經常復發的感染者可考慮口服抗病毒藥物，目前主要的口服抗病毒藥如第一代抗病毒藥Acyclovir，可用於治療皰疹病毒或水痘感染，台灣一般無健保給付，較輕微皮膚感染外用藥劑可改善症狀也能縮短病程，必要時可口服和外用藥膏併用。

嘴唇皰疹藥膏

如果要讓藥效更好，有效的治療須在症狀發作的一天內，或出現前驅症狀，如局部搔癢、神經抽痛、肌肉痠痛等，水泡尚未發出期立即投藥，因為剛發作時病毒還在積極複製，使用抗病毒藥物可以抑制病毒複製，效果最好。外用抗病毒藥膏和口服藥愈早使用愈能減輕發作的次數和範圍。能抑制並預防水泡出現，或減少發作時的水泡、縮短病程。建議合併使用抗生素藥膏，避免繼發性細菌感染。

唇皰疹食物怎麼吃？

皰疹病毒會利用精胺酸進行繁殖，因此發作時避免食用含豐富精胺酸的食物，如朱古力、可樂、豌豆、榖類麥片、花生、腰果、啤酒等。

▼如何分辨不同的色斑？（按圖了解👇👇👇）

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唇皰疹快點好

長出唇皰疹時要注意避免範圍擴大，以下做法也有助復原：

1. 保持患部乾爽。

2. 換牙刷並使用旅行用的小條牙膏，以免病毒殘留，造成病癒後再次感染。

3. 生活作息力求正常。

4. 必要時冰敷以減輕發炎。

5. 避免日曬風吹，保護嘴唇避免受傷害。

6. 飲食避免朱古力、可樂、豌豆、榖類麥片、花生、腰果、啤酒等。

7. 放鬆心情。

8. 遵照醫囑使用抗病毒藥膏或口服藥物，有助消退。



嘴唇皰疹敷蜂蜜有用嗎？

嘴唇皰疹是因為病毒感染而引起的，蜂蜜並沒有抗病毒效果。

唇皰疹反覆發作？

臨床上常見許多因素皆會誘發唇皰疹的復發，包括日光照射、月經周期、感冒或其他疾病發作、壓力大如考試、工作忙碌等、熬夜、接受手術，例如牙科手術、神經外科手術及磨皮等，此外，異位性皮膚炎患者對病毒的免疫力較差，較一般人更容易發作。

唇皰疹預防

目前尚無永久根除單純性皰疹病毒的方法，為預防嘴唇皰疹復發，有學者提出一些可能的預防性介入措施，包括口服抗病毒藥物、外用抗病毒藥物和防曬乳液等。根據研究顯示，口服抗病毒藥物是最有效的預防方式，台灣長庚醫院發表在醫學期刊中的研究發現，長期口服抗病毒藥有助預防復發。

這項研究分析32項隨機控制試驗，共有2,640位受試者、19種方法，發現長期口服抗病毒藥能減少每年1～3次唇疱疹復發，即降低70％～80％的復發率。根據研究建議，應口服抗病毒藥至少4個月，之後再視復發頻率決定是否持續服藥，研究也發現長期服用抗病毒藥並無顯著副作用。除了長期口服抗病毒藥物以外，針對每年發作次數6次以上患者，建議生活作息要維持正常、減少熬夜、適時放鬆壓力、避免劇烈陽光照射，以減少唇皰疹的復發頻率。同時要養成規律運動的習慣，才能有助增加免疫力。

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除了西醫的方法之外，中醫也有針對皰疹潛伏期的調理藥物，服用後有助預防復發，一般以滋陰清熱，如知柏地黃丸長期服用，或以補中益氣湯加人參養榮湯補氣，但使用中藥前，還是要先諮詢中醫師再用藥。

嘴唇皰疹疫苗

目前還沒有嘴唇皰疹疫苗。

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