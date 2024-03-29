腸胃健康｜一吃飽肚子就變大？暴飲暴食三餐不定時4狀況易致胃凸

你經常一吃飽就肚子悶脹、胃凸？中醫指出，胃凸與暴飲暴食、不良姿勢、胃部疾病等因素密切相關，胃凸背後可能藏著哪些疾病風險？



如何判斷胃凸？胃凸怎麼改善？是否要少吃產氣食物？以下一次說清楚！

為什麼會產生胃凸？哪些族群容易胃凸？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

如何判斷是胃凸？

台灣昌盛堂中醫診所中醫師馬碩煒說明，胃凸是一約定俗成的生活用詞，泛指劍突以下、肚臍以上，上腹部視覺上的突出，可伴隨脹滿、反胃、消化不良、悶痛等不同症狀。

不同的疾病都可伴隨胃凸現象，一般來說，胃凸偏向「區域性的悶或脹、按壓無實質硬塊、無明顯壓痛點」，與胃、腸無法順利排氣或傳遞食物、糞便的脹滿有關，或有進一步脂肪堆積的形體變化。須注意，在解剖上，胃、橫結腸、肝臟、膽囊都在這個位置，若觸摸有局部明顯硬塊，疼痛與腹脹不成比例等情形，就並非單純的胃凸，要詳細就醫尋找病因。

胃潰瘍飲食原則與禁忌、3大顧胃營養素（按圖 👇👇👇）

+ 9

相關文章：胃潰瘍｜吃飽後上腹疼痛、腸胃易不適？認清胃潰瘍飲食原則、禁忌

為什麼會產生胃凸？哪些族群容易胃凸？

馬碩煒表示，平常就算坐著不動，腸胃仍然是持續蠕動的，胃腸生理傾向排空，將食物送往小腸消化、形成糞便往下準備排出，是一個從上往下的「勢」，就像高速公路的車流。而以下族群較易有胃凸問題：

1. 暴飲暴食、三餐不定時

胃本來就有儲存食物的功能，但一次過多的食物，或餐與餐間隔時間不固定，都會擾亂胃蠕動的頻率與規律，讓胃停擺不排空。

2. 胃部疾病與急慢性循環障礙

胃需要足夠且適當的血循支持與良好的胃部環境；若有潰瘍、胃發炎、急性感冒、慢性的循環障礙，都會影響胃的排空速度，變成時間或長或短的上腹脹滿。

3. 久坐、不良姿勢造成小腹緊繃

不少專家提醒，飯後不要直接坐著，適當地走動能幫助消化。姿勢亦然，有人坐著習慣後靠，不用坐骨承重而用尾椎、薦骨半斜躺著，這種典型沙發馬鈴薯坐姿，會把骨盆底與下背的結構坐壞坐硬，腹壓往前側的下腹或上腹肌肉較薄弱處擠壓撐開，先有這樣的傾向，再有後續的脂肪填充改變形體，慢慢變成在上腹的胃凸或整體的啤酒肚。

4. 腹腔內緊繃

是體壁張力不均勻，擠壓腸胃影響腸道蠕動，腹腔內的緊繃則是腸子本身的問題，就像車禍或道路損壞造成壅塞。

胃潰瘍有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

+ 3

相關文章：【胃潰瘍】胃痛口苦黑色大便7大症狀 壓力大加重病情或致胃癌！

如何預防緩解胃凸症狀？

馬碩煒說，規律的用餐時間與睡眠時段很重要。與生理時鐘一樣，讓腸胃習慣這個時候有食物會進來、每次都是差不多的量、何時會進入睡眠時的蠕動頻率，腸胃就會建立自己熟悉的承接與排空規律，這也是為什麼有人提倡每天早上起床大便是健康的象徵。

現代人忙碌，折衷而言，有少量進食會比餓過一餐好；同樣的睡眠時長，從11點睡到早上6點會比凌晨2點睡到早上9點好。另須注意的是，腸胃蠕動需要空間，約7、8分飽的量，與餐後餐間簡單動一動，腸道內與腸子之間才能更有效率的蠕動排空。

相關文章：胃潰瘍｜胃酸過多或致胃癌！食飯先吃魚肉後蔬菜戒甜酸辣6類食物👇👇👇

+ 2

是否要少吃產氣食物？

馬碩煒提到，要改善胃凸，飲食上大方向是避免過度加工的食品、避免過度調味、過度烹調的食物。他也強調，研究上會產氣的食物，不見得會讓所有人產生腹脹的不適感，吃下去腹脹的食物也往往不是因為它產氣。

像是豆類、番薯被認為產氣，但特定脾胃虛弱的人，可以用它們補益脾土；生薑可以行水止嘔，被認為可消脹氣，但某病人的腹脹若屬中醫辨證上的腹中實熱，薑反而火上加油。中醫診斷注重病人當下的情況，建議與自己信任的醫師、營養師討論你適合的食物。

什麼穴道或治療來改善胃凸？

治療方面，馬碩煒說，胃凸若已涉及身體結構的改變，從中醫觀點，用藥、配穴組合或治療手法，會因胃凸的原因而有不同。而平時可透過足三里、三陰交、合谷、迎香、天樞等穴來改善腸胃不適。

延伸閲讀：

決明子明目通便助減肥！ 決明子茶可以當水喝嗎？副作用、禁忌看過來

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」