糖尿病｜7旬漢得病5年便失智！不積極管理血糖　隨時加劇腦部退化

許多人忽略糖尿病也是失智症的危險因子，事實上不論「阿茲海默症」或「血管型失智症」，糖尿病患者的失智症罹病率都會上升。



罹患糖尿病5年的75歲張先生，認為自己身體尚稱健壯，對於疾病並未積極控制，飲食也不忌口。後來家屬發現他的認知功能減退、記憶力變差，時常才剛提醒的事卻無法記得，反應速度也遲緩，走路有跌倒風險，才趕緊帶他去就醫。

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台灣成大醫院神經部、失智症中心洪煒斌醫生表示，身體檢查發現張老先生變得沉默寡言，肢體有色素沉澱，四肢肌腱反射下降，步態不穩；腦力測驗在短期記憶、專注力、抽象思考、語言流暢程度等，都比同齡人不佳。

抽血發現糖化血色素竟高達10%，頭部造影則顯示除了大腦腦迴與海馬迴萎縮外，還有明顯的深層白質病變。由於張先生有漸進性的認知功能減退、反應速度變慢，導致日常生活無法自理等狀況，最終診斷為失智症。

據2019年台灣糖尿病年鑑，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，絕大多數是第2型糖尿病。2022年衛生福利部公佈全國十大死因，糖尿病居第6位，死亡人數為12,289人，死亡率為7.3%。

洪煒斌表示，許多人忽略糖尿病也是失智症的危險因子，事實上不論「阿茲海默症」或「血管型失智症」，糖尿病患者的失智症罹病率都會上升。從動物實驗更可證實，罹有糖尿病的老鼠大腦會因腦細胞對胰島素產生抗性，接著導致高胰島素血症，加速類澱粉蛋白的累積，而類澱粉蛋白累積在腦神經細胞，就會加速細胞的死亡，產生失智症狀。

不僅如此，糖尿病會增加心血管疾病、腦中風的機率，破壞腦部血管障壁，導致神經細胞受損；胰島素阻抗性太高也會讓體內有太多胰島素，使體內的化學物質容易失衡；血糖太高更會引發發炎反應；有糖尿病的個案腦部海馬迴較小，而海馬迴與短期記憶有關。

這些因素都會減緩大腦對血糖的代謝，造成類澱粉蛋白沉積於大腦的神經細胞，進而使得神經細胞死亡，導致認知功能退化，產生後續失智症狀。良好的血糖控制，則可幫助減緩腦部退化，甚至改善認知功能。

洪煒斌醫生提醒，預防失智症除了多運動、多動腦、多社交互動之外，若有糖尿病也必須及早控制，讓血糖維持穩定減少波動，不僅能減少日後大小血管的併發症，也能降低罹患失智症的機會。

美國心臟學會也建議，平時生活型態調整需要做到：控制血壓、控制膽固醇、控制血糖、每天身體活動、飲食健康低脂、維持適當體重、戒煙等。早期控制的效果最好，若已經造成神經損害，則恢復效果有限。維持穩定血糖，才能保持腦健康。

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