糖尿病｜呼吸時帶有水果味？酮酸中毒9大症狀、4招預防併發症

全身無力、嗜睡、嘔吐，甚至怎麼叫也叫不醒，如果你身邊的家人有這樣的情況，要小心是「酮酸中毒」的情況，到底酮酸中毒是什麼？又要怎麼預防？



糖尿病酮酸中毒（DKA）是糖尿病嚴重併發症，通常在第一型糖尿病的人中最常見，但也有10-30%會發生在第二型糖尿病患者身上，甚至是發生酮酸中毒後才確診為糖尿病。

酮酸中毒9大症狀（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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糖尿病酮酸中毒的初期症狀通常進展較緩慢，會以「非常口渴、小便比平常多很多」為早期症狀，但如果不治療，可能會很快出現更嚴重症狀：

- 噁心、嘔吐

- 腹痛

- 虛弱、疲倦

- 氣短、易喘

- 呼氣時有水果味

- 意識混亂

- 頭痛

- 肌肉僵硬或疼痛

- 皮膚和口腔乾燥



糖尿病酮酸中毒的診斷標準有以下三項：高血糖（血糖大於 250 mg/dL）、代謝性酸血症（動脈血bicarbonate <15mmol/L, pH <7.3）及血液中尿液中有酮體反應。但也有少數糖尿病酮酸中毒症沒有高血糖症狀，因此血糖值正常也不能排除糖尿病酮酸中毒症。

原因出在血糖進不了細胞 身體產酮體當備用燃料

當體內胰島素不夠，血糖無法進到細胞被利用，身體會開始分解脂肪作為燃料，這時候就會產生「酮體」到血液中，再經由尿液排出。所以尿中出現酮體時，表示細胞能量運用出了問題，當酮體在血液不斷累績，產生酮酸中毒，就會出現不適症狀，甚至昏迷、死亡。

通常這樣的情況發生在「高血糖、低胰島素」的情況，像是因感染導致體內某些抗胰島素的激素上升（常見於肺炎和尿道炎）、胰島素注射的時間和劑量出問題，或是酒精和藥物的濫用等。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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預防酮酸中毒 以控制血糖為首要目標

有很多方法可以預防糖尿病酮酸中毒其他併發症：

1. 控制糖尿病：

糖尿病的控制和飲食息息相關，這時候不能忽略的是「碳水化合物」的總量，也就是所有澱粉類和精緻糖的量，並不是不能吃，而是要「控制總量定時吃」，並依照指示正確使用胰島素和藥物。

2. 補充足夠水分：

高血糖時身體容易排出過多水分，補充足夠水分可以幫助維持水分平衡、避免脫水，並透過尿液增加酮體的排出。

3. 監測血糖和尿酮：

每天監測並記錄血糖3-4次，如果有生病或感到壓力，就需要更頻繁的檢查，確保血糖控制在目標範圍內，若持續超過300 mg/dL，請立即就醫。當血糖過高（>240 mg/dL）、生病、感染或有疑似酮酸中毒的症狀時，可以在藥局購買尿酮試紙來檢測尿酮是否過高，若超過標準值，請立即尋求醫療協助。

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4. 勿擅自調整用藥或胰島素：

請和醫師討論如何根據飲食和自身活動狀況來調整用藥及胰島素，即使感覺良好也要按醫囑服藥。

若有更多飲食上的問題，也請向營養師尋求個人化的協助，避免酮酸中毒的發生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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