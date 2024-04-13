假性失智｜老媽不吃不睡　問甚麼都不知道？原來非大腦健康有問題

台灣失智人口已超過32萬人，預估未來20年內，每天將有近48人失智，相當於每30分鐘就會增加1名失智症患者。不過，並非認知功能缺損或記憶力下降就是罹患失智症，精神科醫生提醒，「老年憂鬱」也可能造成類似失智的症狀，大家可從5大特徵辨別究竟長輩是「真憂鬱」，還是「假性失智」。



台灣安南醫院精神醫學科主任張俊鴻指出，每逢年節前後，門診常會出現一波「假性失智潮」，都是難得回鄉的遊子帶着父母來就醫。甚麼是假性失智？其實就是所謂的老年憂鬱，由於症狀與失智類似，常讓不少人產生誤會。

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張俊鴻分享，近日有位女病患由兒子陪同就醫，中年男士表示他的母親已70多歲，最近記憶力明顯衰退，讓全家人都很擔心。男士說：「我們小孩都在外地工作，一年沒幾次機會回來，看到媽媽變這樣，心裏真的很難過。不管需要甚麼檢查、自費多少，我們都願意試。」

於是，張俊鴻仔細詢問了他母親的症狀、開始的時間，和發生的情況。得知老太太這陣子對於參加活動失去了興趣、食慾減少，晚上睡眠也變得不好。張俊鴻進一步建議，先做詳細的檢查，包括大腦的電腦斷層掃描、抽血，還有由心理師進行的記憶測試，再下診斷。

然而，老太太明顯對檢查並不熱衷，甚至一度想放棄，但仍在醫護團隊與家屬的鼓勵下，還是堅持完成了所有檢查。所幸，結果顯示大腦並無明顯出血或血管問題，初步判斷是「假性失智」，服用藥物2週後再回診，老太太狀況已有改善，不但睡得比較好，情緒也穩定很多。

張俊鴻指出，有時候「老年憂鬱」也會造成類似失智的症狀，但這並非真正的失智症，藉由耐心、適當的支持和治療，便能有所改善。他藉此案例分享，許多人一聽到「失智」，腦海便立刻浮現阿茲海默症、或其他類型的失智症；事實上，「假性失智」也是常見卻總被忽視的症狀。

假性失智症的5大特徵

1. 不注重個人儀容與服裝

患者可能不再關心個人的儀容和服裝，衣著開始出現不整齊或顏色黯淡；

2. 誇大認知功能缺損

患者可能會過分強調自己的記憶力或認知能力下降，但這種表現可能與客觀測試結果不符；

3、. 認知測驗中直接放棄

「不知道」可能成為患者常見的回答，即使在能回答的情況下也選擇放棄；

4. 過度專注於身體不適

患者可能會過分關注自身的健康問題，經常擔心生病並頻繁要求進行醫學檢查；

5. 功能喪失無明顯醫學原因

表現出的認知或功能喪失，在醫學檢查中往往找不到明確的原因。

相比之下，真正的失智症如阿茲海默症，其典型表現是緩發漸進的，患者可能會穿着不適切，但多會努力掩飾自己的認知缺陷，且在進行認知功能測驗時，他們通常會配合，甚至努力嘗試，儘管測試結果可能不佳。另外，他們可能間斷地抱怨身體不適，但很快就會忘記，甚至出現失語、失用或認識不能的情況。

張俊鴻說，針對假性失智症有3個常見的治療重點，分別是：心理治療、血清素藥物、經顱磁刺激（TMS）。他總結，在治療假性失智症時，結合心理治療、藥物治療和創新的腦部刺激技術，可以達到更好的療效，幫助患者擺脫老年憂鬱的同時，也讓家屬得以放心。

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