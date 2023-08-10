濕疹｜夏天濕疹發作高峰期皮膚癢不停！醫生解病因教4招紓緩痕癢

皮膚突然紅起來一塊，愈抓愈癢，一開始還以為是被蚊子咬，直到癢的範圍不斷擴大，到皮膚科就診才發現原來是「濕疹」。夏天天氣濕熱，更容易讓濕疹發作不舒服，該怎麼與濕疹共存，濕疹真的無法根治嗎？皮膚專科醫師來解答。



進入季節交替時，非常多的民眾患有濕疹，是皮膚病常見的現象，包含異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎等，通通都是「濕疹」的一種。大多數人講到濕疹時，指的是異位性皮膚炎或過敏性濕疹，但濕疹病因複雜，每個人得上濕疹的成因不相同，有些和遺傳、生活作息、環境壓力都有關係。

為什麼會得濕疹？濕疹症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

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為什麼會得濕疹？

根據台灣皮膚醫學會資料，台灣有超過兩百萬個異位性皮膚炎的患者，佔孩童和青少年佔大部份。但濕疹不管夏天、冬天都會出現，因為皮膚敏感，冬天時怕乾、夏天時怕流汗潮濕。台灣皮膚科醫師陳律安指出，濕疹可分為內因性和外因性：

1. 內因性濕疹：簡單來說就是體質，常聽到的脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、汗泡疹等都是，幾乎都是反覆發作。



2. 外因性濕疹：如果原因沒去除，也可能反覆發作，例如對金屬過敏的病患，肚子長期因接觸皮帶釦環過敏。



尤其夏季天氣太熱，汗累積在皮膚的腋下、胯下、手肘彎曲處等，由於汗液及皮屑堆積於皺褶處，長期刺激導致皮膚發炎。冬季則是因為皮膚上的皮脂分泌減少，導致角質層沒有水分，有時候加上洗澡水溫度太高，皮膚流失更多水分及油脂。

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濕疹症狀有哪些？

1. 急性濕疹：大小不等的丘疹、小水泡出現，會劇烈搔癢、反覆發作為主要特徵，常因過度抓癢導致破皮，讓病況更嚴重。

2. 亞急性濕疹：急性濕疹症狀減輕後，皮疹以丘疹、結痂、麟屑為主，最明顯可以看到「脫屑」現象。

3. 慢性濕疹：因為急性、亞急性反復發作，開始出現慢性炎症，導致皮膚開始增生、變厚。

4. 混合性病灶：急性因為外在接觸過敏原或搔抓的關係，再急性惡化，是很常見的，像異位性皮膚炎的病患身上幾乎都是混合性病灶。

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陳律安指出，治療上愈偏急性的病灶，要開會收乾的藥膏或藥水，愈慢性的病灶會開油性藥膏，以增加藥物滲透。急性出水期最好配濕敷，讓血管收縮，減少組織液，當然很多時候也要配合口服藥。

但這樣的三個階段，急性、慢性很難用時間區分，陳律安強調：「主要還是看病灶，組織液、水泡的是急性，脫屑的是亞急性，增厚的是慢性。不過如前所述，更多時候是混合性。」

如何照護與紓緩？

濕疹平時會靠醫生開的藥膏，症狀能緩解，但日常生活中更要提高警覺：

1. 洗澡時不要用太多肥皂及沐浴乳，因為容易把皮膚的油脂帶走，會使皮膚更加乾燥。

2. 貼身衣物以棉質較佳，且如果有流汗後要盡快擦乾，且用清水沖洗患部，避免待在悶熱的場所。

3. 睡前可以多抹潤膚乳液或乳霜。

4. 飲食多吃清熱解毒的食材，少吃海鮮蝦蟹類食物、例如：芒果、荔枝、鳳梨、甘蔗、羊肉、酒、汽水、甜食、生冷食物、烤炸辣上火食物，容易在食用後讓病情加重。

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台灣皮膚醫學會也提醒，有這些皮膚狀況的人會不斷的脫屑，往往讓外界誤以為皮屑會傳染。其實病灶的發生有「三部曲」：發癢→搔抓→濕疹，皮膚一旦出現濕疹便會引起更厲害的搔癢，可能會不斷形成惡性循環，會愈抓愈癢、又愈癢愈抓。

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