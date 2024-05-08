肌肉流失｜長者患肌少症恐致骨折！必學5招預防、增強肌肉健康

隨著人口老齡化的不斷加劇，長者健康問題日益受到關注。在這個過程中，肌少症作為一種影響老年人生活品質的常見問題備受關注。台灣衛生福利部南投醫院職能治療師林品辰分享一些預防肌少症的關鍵方法，幫助長者保持健康、活力，享受美好的晚年生活。



患肌少症疾病 提早諮詢治療

台灣林品辰職能治療師指出，肌少症是一種與肌肉質量、力量和功能減退有關的疾病，通常隨著年齡增長而逐漸出現。它不僅會影響身體的活動能力，還會增加跌倒和骨折的風險，降低生活品質。

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如果對肌少症有疑慮，可透過復健科門診向醫師諮詢及檢查，幫助長者保持健康、獨立高品質生活。醫療團隊可與家屬攜手合作，共同為長者的健康和幸福努力。

預防肌少症 5點關鍵法

預防肌少症對於長者的健康至關重要，以下是預防肌少症的關鍵方法：

1、適度運動：定期進行適度的運動對於保持肌肉質量和力量至關重要。這包括有氧運動（如步行、游泳）和抗阻力運動（如彈力帶運動），若是過去沒有運動習慣，建議採漸進式增加運動強度或是運動時間，避免過度勞累，並根據自己的身體狀況進行調整。

2、均衡飲食：飲食中應包含足夠的蛋白質，以幫助維持肌肉健康。此外，多攝取富含鈣、維他命D和其他重要營養素的食物，有助於維持骨骼健康和肌肉功能。

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3、保持活躍生活方式：積極參與日常生活中的活動，如家務、花園工作或社交活動，有助於維持肌肉功能和身體活動能力。

4、定期健康檢查：定期接受健康檢查，及早發現肌少症或其他健康問題，有助於及時採取相應的預防和治療措施。

5、保持良好的姿勢：正確的姿勢有助於減少肌肉負擔，防止肌少症的發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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