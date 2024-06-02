鼻竇炎｜如何擺脫長期慢性鼻竇炎？藥物效果有限精準手術避併發症

香港、台灣潮濕的氣候讓許多人常受「鼻病」困擾，鼻竇炎是常見的問題，常見是因為過敏性鼻炎、鼻瘜肉、免疫機能不全、鼻中隔彎曲或黏膜纖毛功能異常所致之黏液滯留、細菌感染，對民眾造成生活上的不便以外，若症狀持續惡化可能導致眼眶、顱內併發症，若在藥物治療之下仍無法改善，現行手術已經為常見的治療方式之一。



慢性鼻竇炎藥物效果有限！發展走向微創手術

鼻竇炎並不陌生，急性發作通常會發生在上呼吸道感染後時，伴隨著膿鼻涕和黏鼻涕，通常透過藥物治療和局部抽膿治療快速獲得改善。但慢性鼻竇炎狀況大不同，通常都與鼻竇結構異常或生長瘜肉等原因有關。

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當鼻竇炎症狀持續三個月以上，就可以被認定為「慢性」鼻竇炎，傳統藥物治療對慢性鼻竇炎效果有限，台灣亞東醫院院耳鼻喉科專任主治醫師方楷旻坦言：「若是藥物無法改善時，則可考慮借助導航系統的幫助，精準地清除鼻竇炎，手術時間短、出血量少。」

隨著醫療發展的進步，目前的鼻竇內視鏡手術已經成為一種精準的微創手術。醫師可透過病患的鼻孔，使用硬式內視鏡進行手術，不會在外部留下任何傷口，來治療慢性鼻竇炎、矯正彎曲的鼻中膈、移除鼻瘜肉、擴大鼻竇開口，可移除黴菌或腫瘤等。

鼻竇結構複雜！精準手術避免併發症

什麼是鼻竇內視鏡手術中的精準即時導航？簡易來說，利用患者術前的電腦斷層或核磁共振資料，建立鼻竇附近的地圖。導航地圖呈現患者鼻竇微細的解剖結構、病灶，及周遭所有的神經、血管、腦部和眼窩的影像，手術中可以使用器械即時標定抵達的位置，準確地達到治療的鼻竇，並且避免損傷重要的結構。

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但為什麼需要如此精準的手術方式？方楷旻解釋：「鼻竇的結構複雜，發育情況各異，部分鼻竇靠近眼窩、視神經、頸動脈和腦部，若不小心損傷可能導致視力減弱、手術中出血、腦脊髓液滲漏而引起腦膜炎等併發症。」現在通過鼻竇內視鏡手術中的精準即時導航，可以降低這些危險的發生率。

方楷旻也分享自己臨床上收治患者狀況，台灣一名37歲的廖小姐因長期聞不到味道和鼻塞的困擾，經鼻咽內視鏡診察，雙側鼻腔有鼻瘜肉，並且伴隨著膿鼻涕及鼻涕倒流的症狀，電腦斷層檢查也顯示她的兩側鼻竇有嚴重的鼻瘜肉和蓄膿情況。考量藥物治療效果不如預期，選擇導航系統完成手術，也終於擺脫了長年的困擾。

七大條件適用導航技術鼻竇手術

鼻竇內視鏡手術結合電腦導航技術的輔助，可謂事半功倍。然而，並非所有鼻竇手術都需要使用此技術，目前專家共識建議有以下狀況時，建議在鼻竇手術中搭配精準即時導航：

1. 有手術失敗經驗的復發性鼻竇內視鏡手術

2. 病患因發育、術後或外傷而扭曲鼻竇解剖結構

3. 廣泛性鼻竇瘜肉症

4. 病理涉及額竇、後篩竇或蝶竇等困難抵達的區域

5. 鄰近顱底、眼眶、視神經或頸動脈危險構造的狀況

6. 併發腦脊髓液鼻漏或顱底缺損的情形

7. 合併良性及惡性鼻竇腫瘤切除等狀況



為什麼導航系統對於手術如此重要？方楷旻分析：「主要可在控制鼻竇內視鏡手術的出血、辨認解剖異常或進行二次手術結構改變等情況下發揮作用，協助定位局部重要的解剖位置。」不僅可提高手術的安全性、減少併發症，還可以彌補鼻內視鏡視野狹窄的缺陷，讓治療更加徹底，達成節省手術時間，同時提高手術的成功率及安全性。

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在接受鼻竇手術後，大多數病人的症狀都可獲得改善，為了讓病患更多選擇，台灣健保署在2024年起，也為符合上述條件的患者提供鼻竇內視鏡手術中進行費用給付，造福更多有需要的患者。本身若考慮要接受鼻竇內視鏡手術的患者，可以與醫師討論。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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