慢性疲勞｜連續6個月以上有疲勞感恐患病！中醫傳授3方法緩解

根據2018年台灣衛生福利部統計，台灣約有270萬的病患因疲勞就醫。中醫師提醒，假如連續6個月以上有持續或反覆發作的虛弱疲勞感，就可被歸類為「慢性疲勞症候群」，日常中可用3招來逐步緩解慢性疲勞。



連續6個月以上有疲弱感 恐是「慢性疲勞症候群」

台灣中醫師陳俊良指出先慢性疲勞需先評估是否有相關慢性疾病引起，如甲狀腺異常、腎上腺功能不全、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、慢性感染或發炎、貧血、癌症等引發，假如連續6個月以上有持續或反覆發作的虛弱疲勞感，若是嚴重到影響日常生活，就可被歸類為「慢性疲勞症候群」。

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中醫如何治療「慢性疲勞症候群」

陳俊良表示，現代人工作時間長，長期處在高壓環境，容易使身體處在慢性發炎狀態，進而影響免疫系統，讓病毒趁虛而入，針對慢性疲勞病患的辨證論治，臨床上可分為4種證型：

1. 心脾兩虛型：心慌無力，健忘失眠，治療時可開立歸脾湯，以放鬆大腦，促進睡眠。

2. 脾肺氣虛型：四肢無力，食慾不振，治療時會開立補中益氣湯，以減少肌肉疲勞感。

3. 肝鬱氣滯型：急躁易怒，失眠多夢，治療時可開立加味逍遙散，以放鬆緊繃神經。

4. 肝腎陰虛型：精神恍惚，頭暈耳鳴，治療時會開立金匱腎氣丸，以提升免疫力。

3招可逐步緩解慢性疲勞（按圖看清👇👇👇）

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運用3招可逐步緩解慢性疲勞

陳俊良建議，民眾可在日常生活中，運用3招逐步緩解慢性疲勞：

1. 規律作息少熬夜

睡前1小時減少使用手機等電子產品，讓身體獲得充分休息以及促進身體修復，同時每日做30分鐘有氧運動，提升心肺功能，還能有效增強體力。

2. 均衡飲食少油膩

要避免攝取燒烤、油炸、辛辣等刺激性食物，降低身體發炎的機會，也要減少攝取到的精緻醣類，因為過多的醣會加重身體的疲勞感，並適度攝取優質蛋白質及維他命B雜等食物，以補充足夠的養分。

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3. 穴道按摩甩疲勞

有3穴位可促進全身的血液循環，可滋補氣血、增強免疫，若能早晚按壓2次，每次按壓5～10秒，還能驅趕疲勞。

- 百會穴：頭頂正中處，兩耳尖往上至頭部正中線交會點。

- 合谷穴：手背虎口處，大拇指與食指掌骨間靠近食指處。

- 足三里穴：小腿前外側，髕骨下緣下3寸，約往下四橫指寬的位置。



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