癌症｜中年大叔「嘴飄腐臭味」以為胃酸倒流！就醫竟驗出2cm腺癌

台灣一名50多歲的男性因吞嚥困難、噁心等症狀就醫，以為是胃酸倒流。檢查發現胃與食道交界（賁門）有超過2公分的腫瘤，症狀雖與胃胃酸倒流似，但患者口腔明顯有腐臭味。



台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學提到，一名50歲患者因為吞嚥困難、噁心、胸痛等症狀已經持續一陣子，前往就診。但在此之前，病人已經在網絡上查詢過很多資料，不少資訊提到的胃酸倒流的非典型症狀，與病患情況非常相似，也一直認為自己是胃酸倒流。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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該患者先前也曾看過幾次診，吃了藥症狀有改善，但停藥後又會復發，病症反覆。問診後，認為患者的症狀雖然和胃酸倒流確實相似，但同時也得知，病人吃完東西會有食物卡在食道的情況，且「口腔甚至發出腐臭味」。

安排胃鏡檢查後，結果發現「空腹8小時，但食道尚有殘留食物」且胃與食道交界（賁門）有一個超過2公分的腫瘤，表面潰瘍、容易流血，切片結果為「腺癌（adenocarcima）」。

詹宜學說明，食道與胃賁門交接處可能發生的癌症有2種，包括食道癌和胃賁門癌，前者發生在食道下端的癌症為「腺癌」，與胃酸倒流有關。其中因為胃胃酸倒流造成的「巴瑞特氏食道」可視為癌前病變的徵兆，若不及時治療，可能會演變成為食道癌。

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至於胃賁門癌，詹宜學表示，雖然接近食道下端，但腫瘤中心位置主要在胃，因此視為「胃癌」的一種；危險因子包含幽門螺旋桿菌、胃切除病史、抽煙、喝酒、高齡、高鹽、醃製食物、家族史等。

詹宜學提醒，現今有胃酸倒流問題的人愈來愈多，但病情若沒有太過嚴重，可靠飲食調整。同時建議，網路上醫學知識雖好查詢，卻也可能出現相同症狀、不同病因，加上每個人的忍耐指數不同，因此有任何疑慮仍應尋求專業醫療人員協助。

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