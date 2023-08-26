減肥方法｜脫水斷食只能短暫瘦身？長期斷食傷胃小心膽結石搵上門

炎炎夏日，為了展示曼妙曲線，許多人可是付出重本，不只運動還要斷食。



此舉不外乎希望腹肌能重見天日、大腿縫隙能趕快出來。不過你知道嗎？斷食雖然能讓你瘦更快，但一恢復正常飲食，體脂肪恐怕比平時更容易彈回來。

為什麼斷食會瘦？長期斷食對胃產生的影響（按圖👇👇👇）

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為什麼斷食會瘦？

「少吃、沒有熱量自然會瘦！」台灣減重醫師蕭敦仁強調，斷食看似簡單，只要不吃就會瘦，但飢餓尤其傷胃，對於健康危害深遠。

假設習慣在晚上6、7點用完餐，一直到隔天7、8點早餐時間，一般人空腹時數大約為12小時。知名的168斷食法，就是捨棄早餐。

但也有更極端的斷食法，直接斷食5到7天，期間只喝水。蕭敦仁強調，身體補不到需要的營養素，組織及臟器都會產生功能低下的狀況，人體會開始出現疲勞、頭暈、臉色蒼白、情緒不穩定等等。

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長期斷食對胃產生的影響

人體在禁食期間，肝臟分泌的膽汁會經由膽總管釋放到小腸，幫助消化脂肪、代謝膽固醇等等。但如果持續處於空腹狀態，膽汁雖然不會分泌，但肝臟依然持續在製造膽汁，從肝流下來到膽囊儲存。

當膽汁出不去，膽囊壓力過大，造成水分回收，膽鹽濃度就會過高形成結晶，較細碎的稱為「膽沙」，看起來較大的、是完整顆粒的，就稱為膽結石。

蕭敦仁說，意大利研究指出「不吃早餐的人得到膽結石機率高出正常3餐民眾兩成」，可見正常飲食對人體的重要性。

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長期斷食再復食對人體影響

蕭敦仁說，空腹久了血糖持續處於低下狀態，可能會導致情緒低落。部分民眾會在斷食結束後馬上吃甜食，或是高油脂食物、炸物等，這時血糖會迅速升高，對於比較敏感的民眾，會引起血糖波動不適感。

另外，也可能會出現「胰島素劇烈反應」，通常發生在飲食中碳水化合物攝取過多，或胰島素釋放過多情況下，血糖水平會急劇下降，患者會經歷一系列低血糖症狀，如頭暈、心悸、冷汗、顫抖、焦慮、虛弱和疲勞等等。

長期斷食恐影響腎功能！

腎臟是人體過濾器，專門將髒東西、廢棄物排除體內，若長期不當斷食，也會對腎功能造成負面影響，引發一連串疾病。

台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師說，長期斷食若沒有正常補充水分，會導致脫水，增加腎臟過濾壓力。

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再來就是電解質不平衡，像是鉀、鈉、鈣等等，患者常見症狀包括噁心、頭暈、肌肉抽搐等等，嚴重會引發心律不整發生猝死。

雖然斷食短期內對身體影響不大，但醫師提醒，進行斷食前還是要給專業人員評估生理狀況。像是免疫力低下族群，像是擁有心臟病史、膽囊疾病、糖尿病或腎臟病患者，猝死或併發症機率高，醫師就不建議這些族群進行斷食或是極低熱量飲食。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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