水腫｜吃太鹹隔天起床臉部水腫？3招快速消腫冰敷收縮血管減腫脹

若前一天晚上吃太鹹，隔天早上起床時，臉就可能出現明顯的水腫問題，看起來宛如「麵包超人」。醫師指出，面對早上起床時的臉部水腫問題，不妨透過按摩、冰敷、飲用咖啡和多喝水等方式，來快速消除臉部水腫，讓人在短時間內恢復正常的面容，自信地開始新的一天。



台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，想在短時間內消除臉部水腫，恢復正常模樣，民眾不妨嘗試以下3招來快速消腫：

3招幫你快速消水腫（按圖細閱👇👇👇）

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1. 按摩有助排水腫

在按摩臉部時，可以使用乳液，從下巴沿著下顎線往耳朵方向按摩，再從耳下順著往脖子帶出去，只要透過正確按摩的方式，能夠促進臉部的血液循環，加速水腫的消退。

2. 冰敷收縮血管減腫脹

冰敷能夠收縮血管，減少腫脹問題，低溫能夠收縮血管，減少液體滲出到組織中，進而縮小腫脹的部位，若早上起來臉部水腫，就可以利用冰敷的方式，快速消除臉部水腫。

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3. 咖啡具有利尿效果

咖啡是一種天然的利尿劑，能夠促進尿液排出，有助於減輕身體的水腫情況，可以適量飲用咖啡，加速體內多餘水分的排出，達到消除水腫的效果。

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多喝水反而更能消水腫

不少人因為水腫會選擇減少喝水量來消水腫，吳易儒提醒，但其實增加水的攝取量，才更能幫助減輕水腫。當身體感知到水供應充足時，就不會保留多餘的水分，反而能夠促進身體的排水功能，減輕水腫的情況。

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