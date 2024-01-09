服藥須知｜出國旅遊該帶哪些藥品？藥劑師提醒備好原包裝、證明書

疫情解封以來，台灣桃園機場出境人數屢創新高，但旅途期間最怕身體突然有不適，不少人都會自備常備藥。



但藥師（港稱藥劑師）提醒除了攜帶自身長期使用的藥品以外，藥品最好連同「原包裝」一起攜帶，放在原本藥袋內，除了避免吃錯藥以外，入境時也能證明此藥為合法來源。

出國旅遊該帶哪些藥品？（按圖看清👇👇👇）

+ 5

出國旅行最怕在國外遇到身體不舒服，國外就醫不便且價格昂貴，不少人都會自備感冒藥、胃腸藥，以備不時之需，但到底哪些藥比較適合攜帶呢？台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師黃昱臻分析，旅遊常備藥品可分為五大類。

1. 解熱鎮痛藥：治療頭痛、牙齒痛、關節痛、經痛等，具有退燒功能

2. 抗組織胺：可用於溫差大造成流鼻水，接觸過敏原導致眼睛及皮膚搔癢

3. 止暈藥：建議搭乘交通工具前半小時至一小時服用，留意有嗜睡的副作用

4. 腸胃藥：在衛生條件較差地區，需要注意胃腸道，若擔心蔬果攝取過少導致解便困難，可準備便秘藥

5. 外用藥：優碘及外傷藥膏，可緩解傷口不適並減少感染

這些藥物及早準備好，避免在人生地不熟的地方遇到突發狀況，但要將這些藥帶出國之前，千萬別自行用夾鏈袋分裝！台灣為恭醫院藥劑部顏群芳藥師提醒：「藥品最好連同原包裝一起攜帶出去，一來不怕吃錯藥，二來也可證明此藥為合法來源，不是來路不明的藥品。」

相關文章：服藥間隔｜忘記食藥多久能補食？一文看清3種服藥時間點原理👇👇👇

+ 8

藥盒、仿單別急著丟！一起帶出國更安全

若是自行在社區藥局購買的整盒感冒、止痛等藥品，一樣要連同盒子整個打包在行李內，不要嫌藥盒體積過大。此外，為了能更加順利通過海關的檢查，最好事先準備好藥品的仿單，若是處方藥，要附上處方箋影本，或是直接請醫師開立診斷證明書，證明你有服用此藥的相關適應症。

另外，必須留意如果是攜帶「安眠藥、鎮定劑、焦慮用藥」等各項管制藥品，顏群芳提醒：「民眾記得要向食品藥物管理署申請『病人隨身攜帶管制藥品入境出境中華民國證明書』，因為這些藥品比較特殊，若沒有相關證明，容易被誤會是攜帶違禁品出國。」

相關文章：藥物存放｜樽內棉花、乾燥劑該否棄掉？即學4大建議 雪櫃非萬能👇👇👇

+ 12

藥水劑型需留意！更換容器才能帶上機艙

有些民眾則有使用眼藥水，若帶藥品是「藥水劑型」的話，建議直接放在行李箱辦理托運即可，若真的必須要在飛機上飲用的話，則要裝在100毫升以下的容器中，並同時放進1公升以下容量，且可重複密封夾鏈的透明塑膠袋內，才能隨身放在手提行李，帶上機艙內使用。

黃昱臻也提醒：「在搭飛機時，藥品可置於隨身行李，若有需冷藏藥品，請準備保冰袋和保冷劑。考量各國對旅客攜入藥品管理不同，特別是管制藥品及含鴉片成分藥品，請在入境各國前確認清楚。」在出發前多一分準備，做好藥物管理，避免突發的任何狀況。

延伸閲讀：

過濾的水可以直接喝嗎？品水師教從 3 面向判斷水乾不乾淨

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」