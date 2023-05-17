服藥間隔｜忘記食藥多久能補食？一文看清3種服藥時間點原理

你是否曾經因為忘記吃藥感到擔憂，同時產生過多的剩餘藥品呢？許多人一忘記吃藥，都會急著趕快補吃，對此藥師就提醒，當心在短時間內吃下兩倍劑量！



台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥師（港稱藥劑師）吳柏翰說明，有些民眾忘記吃藥，等想到時一緊張，立刻補服，結果可能在一小段時間內吃下兩倍劑量，他提醒，忘記吃藥時，可先以「吃藥週期的一半」為基準，計算自己需不需要補服？例如：一個藥品必須在早、中、晚服藥，如果每餐之間間隔6小時，那吃藥週期的一半就是3小時。

假如早餐後忘了吃藥，在吃藥週期的一半3小時以內都還能補吃；但超過3小時才想起的話，就省略早上那次，中午時按當次劑量服用即可。少數藥品補服時需調整劑量，領藥時務必和藥師諮詢清楚。

不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

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吃藥時間有關係！正確服用提高藥效

而許多藥品上都會標記飯前服藥、飯後服藥與飯中服藥，吳柏翰也提醒，中藥、西藥的不同服藥時間點都有其原理：

1. 飯後服藥

飯後是指吃飯後1小時內要吃藥。因為有些藥品吃完後會有腸胃相關副作用，若在飯後服用可減少副作用發生，例如：非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。另外，維他命、鐵質補給也應在飯後服用，可達到更好的吸收效果。

中藥類藥品如屬祛風濕、清熱解毒類藥品，建議在飯後服用，降低腸胃道的刺激，若是治療胸膈以上部位（如：心、肺）的中藥方藥，在飯後服用可增加藥效。

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2. 飯前服藥

飯前是指吃飯前30分鐘至1小時或飯後2小時以上。有些藥品容易被食物影響吸收，所以需飯前吃，如：甲狀腺素藥品（levothyroxine）。

有些藥品需空腹吃，與藥效發揮時間有關，如：血糖藥在飯前吃以降低餐後血糖。中藥補氣、補益藥，驅蟲劑，建議在飯前吃以增加藥效發揮及吸收。

3. 飯中服藥

有些藥品隨餐服用可增加效果（在吃完藥後立刻吃飯或是吃第一口飯之後吃藥），如部分血糖藥（Alpha-glucosidase inhibitors）。

另外也有部分藥品和食物併服時吸收效果更好，例如，部分抗肝炎藥品（Tenofovir alafenamide）。中藥有些方劑與食材一起烹煮食用，更加相輔相成，可促進藥效抵達作用部位，如四神湯（山藥、芡實、茯苓、蓮子等）。

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最後台灣食品藥物管理署提醒，了解不同時間的服藥原理，可幫助民眾建立良好的服藥觀念，更可在服用後提高藥效，幫助儘早恢復健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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