腸胃健康｜台女罹患腸躁症腹瀉到無法正常上班　這樣治療改善症狀

台灣22歲的賴小姐從幾年前開始，不知何故常發生嚴重肚子絞痛及拉肚子，無法正常上班，更不敢出遠門或參加戶外活動，曾到外院做胃鏡、大腸鏡、大便和血液檢查都正常，結果被診斷為大腸激躁症（又稱腸躁症、腸易激綜合症）。



由於一直無法獲得有效治療，醫師只能安慰她說此病不會致命，最好想辦法適應，再加上合併失眠、胃脹、胸悶、手腳冰冷及麻木、手汗多、記憶力無法集中、心煩氣燥、嚴重時臉色發白和喘不過氣等症狀，不但讓她感到失望且造成生活莫大困擾。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

+ 2

相關文章：【腸易激】肚痛排便不清6大症狀 11種易發病食物大蒜牛奶要避免

消化道受自律神經支配 大腸激躁症也是其引起

賴小姐在某次機會閱讀台灣詹廖明義博士著作內容，提到星狀神經節阻斷術（stellate ganglion block SGB）可治療這種疾病而燃起希望，決定到台灣仁愛長庚聯盟醫院疼痛治療中心葉宏軒醫師門診求診，嘗試接受SGB治療。經過多次治療後不再拉肚子，其他症狀也獲得明顯改善。

台灣葉宏軒醫師表示，消化道的活動是由神經系統控制，除了消化道的開始端（食道，如吞嚥）和末端（肛門、排便）可以由自己自主控制以外，其餘胃腸活動都是受自律神經所支配，自己無法自主控制。大腸激躁症是一種胃腸的症狀，簡稱腸躁症，即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

+ 19

相關文章：腸胃穴位｜治便秘胃酸倒流６大穴位 肚臍有個萬用穴8類人不宜？

大腸激躁症常見這些特性 發病可能原因一次看

台灣葉宏軒醫師指出，大腸激躁症特性為：慢性腹痛、大便習慣改變，但沒有任何器官病變，通常以年輕女性居多，臨床表現為：慢性下腹部疼痛、絞痛，合併便意感，壓力或飯後症狀會加劇，大便後疼痛會改善。目前並不完全確定其成因，有可能與遺傳及環境因素、腸道對食物和壓力敏感度增加，以及免疫系統有關。

台灣葉宏軒醫師表示，在診斷上要先排除腸道結構問題，大腸鏡檢查腸道無病灶，排除大腸癌或其他發炎性腸道疾病，事實上腸躁症不是腸道有病灶、而是腸道的功能性障礙所引起的。診斷準則包括：一、解便後疼痛會減緩；二、疼痛時大便次數增加；三、軟便；四、明顯的腹脹；五、大便有黏液；六、會有解不乾淨的感覺。

這些都會使症狀加劇 SGB有助改善

飽餐、大麥、小麥、朱古力、牛奶、酒類飲料、咖啡、壓力等都會使症狀加劇，在治療上建議患者三餐要規律並慎選食物，想辦法調適心情、紓解壓力、調整生活作息和多運動。除此以外，就是症狀治療，如緩瀉劑、抗痙攣藥物、纖維性食物與多喝水，但通常治療效果不佳。

相關文章：養生｜焦慮引致身心失調？中醫師推介三茶飲穴位紓緩壓力👇👇👇

+ 2

台灣葉宏軒醫師強調，SGB能夠改善下視丘的自律神經混亂狀態，是治療自律神經失調有效的方法，因此不難理解SGB對腸躁症的治療功效。SGB可說是腸躁症的特殊療法，建議腸躁症病患不妨接受SGB治療，會有意想不到的功效。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」