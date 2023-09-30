腸躁症｜吃飽立即腹痛想大便？中醫推3習慣改善2穴位解脹氣清肝火

吃飽就腹痛想拉肚子？每天上廁所好幾次，仍感覺解不乾淨？你可能罹患「腸躁症」。台灣中醫師王昱琳在社群平台說明「腸躁症」的症狀跟緩解方法。她也大方分享，發生腸胃不適時，趕緊按2個穴位就能穩定神經、緩解腹瀉。



腸躁症有哪些症狀？

王昱琳表示，一般來說，腸躁症會有以下3項表現：

1. 肚子痛、肚子脹氣。

2. 排便改變（便秘或腹瀉，或兩者交替）。

3. 症狀每周發生，且持續3個月以上。



腸易激綜合症徵狀👇👇👇

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中醫治療腸躁症從肝、脾入手

中醫如何治療腸躁症？王昱琳指出，中醫主要以2方向治療，疏肝理氣和健脾袪濕。白話來說，就是安定過度興奮的神經，重整腸道機能，改善腹脹、腹痛，建立正常的排便規律。

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腸躁症3要點可改善

王昱琳進一步解釋，腸躁症的人大多是壓力比較大的族群，中藥能幫助放鬆神經，如果再搭配針灸，效果會更好。但是她也說，要改善腸躁症，也要從日常生活中改善，要建立好的飲食習慣，定時定量、吃8分飽、避開容易產氣與難消化的食物（番薯、糯米、乳製品等）。

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健腸胃萬能2穴位：太衝穴、足三里穴

王昱琳分享，平常也可以多按2個穴位來調理腸胃，即太衝穴和足三里穴。太衝穴在足大趾和第2趾間的凹窩；足三里穴在膝蓋下4指幅，脛骨外1指幅處這2個穴位，可以穩定神經、改善腹脹、緩解便秘和腹瀉。

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