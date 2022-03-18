腸易激｜林宥嘉患腸躁症被判「無法根治」　醫揭慢性腹瀉2大原因

台灣歌手林宥嘉日前出席活動透露，因製作唱片壓力過大，又遇到家中長輩生病等狀況，讓身心遭受巨大壓力，導致身體出現狀況，從原先輕微腸胃炎演變成腸躁症（又稱腸易激綜合症），被醫師認定「無法根治」。



林宥嘉表示，很長一段時間只能吃肉、青瓜、薯仔、紅蘿蔔、藍莓等食物，防止一而再腹瀉。但即便嚴格控制飲食，林宥嘉的腸躁症還是沒有改善，後來進一步進行精密檢查，結果發現不只是腸躁症，就連其他器官也嚴重發炎。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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3個月內，每個禮拜至少1次以上腸胃道症狀即為腸躁症

台灣衛生福利部台北醫院肝膽腸胃科主治醫師曾柏鈞表示，目前很難靠檢查診斷腸躁症，大多是以臨床問診為主，有點類似「問卷」，會請病人觀察自身腸胃，時間約3至6個月。

腸躁症定義為「3個月內，每個禮拜至少1次以上腸胃道症狀」，像是腹脹、腹痛、便秘、拉肚子。曾柏鈞補充，不一定是拉肚子，只要大便習慣改變就有可能是腸躁症。

腸躁症不再來！5種食物要少吃（按圖看清👇👇👇）

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4大原因影響腸胃道

罹患腸躁症最主要還是跟「體質」有關，如飲食上有乳糖不耐症，因此容易出現腹瀉。曾柏鈞說明，但民眾也不用過於擔心，半數以上都是一陣子的腸胃疾病症狀，因此也不一定是罹患腸躁症。除此之外，情緒也會影響腸胃道蠕動，抽煙、喝酒也是危險因子。

2原因造成慢性腹瀉

曾柏鈞指出，腸躁症若連續3、4周，且每天都有拉肚子等慢性腹瀉，就有可能是感染發炎，或是發炎性腸胃疾病，如自體免疫相關的克隆氏症，患者的消化道會莫名潰瘍，惡化成癌症機率也會較一般人高。

7方法預防腸躁症

治療腸躁症多以藥物抑制腸胃蠕動為主。曾柏鈞也提醒，預防腸躁症，民眾務必保持正常生活作息、規律運動、不要熬夜、少吃刺激辛辣食物、少喝手搖飲，由於許多手搖飲都是生水直接過濾使用，恐生菌數高導致腸道壞菌變多。另外也可以多吃益生菌、喝乳酪飲品等，培養腸道好菌。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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