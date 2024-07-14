中暑｜6旬婦不開冷氣體溫42.7度險死！注意11警號嚴重死亡率逾3成

端午過後持續飆出高溫，對此，台灣Facebook專頁「林老師氣象站」發文提醒，「才剛開始真正要熱！各地每日的高溫炎熱，似乎還沒看到盡頭！」



夏季炎熱潮濕，若長期沒有適當防護，很容易就會發生熱傷害，尤以中暑最嚴重。（Canva）

醫生提醒，夏季炎熱潮濕，若長期沒有適當防護，很容易就會發生熱傷害，尤以中暑最嚴重，若處理不當，恐怕導致器官衰竭、甚至死亡，且死亡率超過30%。若出現中暑現象，務必迅速離開高溫環境、鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風，並以最快的速度就醫。

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台灣彰化基督教醫院指出，近日有女遊客上山踏青，因無遮蔽物及撐傘，傍晚時出現意識不清、雙手僵直抽搐，被友人緊急送醫，檢查發現體溫高達40.9度、每分鐘心跳148次，診斷為熱中暑與急性呼吸衰竭，收到加護病房照護。另外有位70多歲的阿伯，騎腳踏車資源回收，曝曬太陽後倒地，體溫也達39度，經點滴輸液降溫，症狀改善才得以出院。

一般人認為室外才要注意，但其實悶熱的室內環境，也可能造成中暑。去年就曾有60多歲女性因為捨不得開冷氣昏迷送醫，檢查發現她體溫高達42.7度為中暑，醫護人員趕緊讓病人睡在降溫池內，採用「冰水浸泡降溫法」，不斷加入碎冰，讓池水溫度保持在10至15度，經過1個多小時搶救，病人體溫降至38.5度才睜開眼睛。

據了解，該病患昏迷前兩天已有吃不下、胃口不好、精神不繼、反應慢等症狀，卻不以為意，直到家人發現她怎麼叫都叫不醒才緊急送醫。醫生表示，病人到院時病情危急，若不馬上降溫，恐引發全身器官衰竭，甚至死亡。

台灣國民健康署署長吳昭軍提醒，65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，是熱傷害的高危險族群，更應小心謹慎面對。

為避免熱傷害，大家可熟記3要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。在高溫中盡量穿着輕便、待在室內涼爽、通風或有空調處；成人每天應至少飲用6～8杯水（240ml/杯）的白開水，分次小口慢慢喝；嬰幼童及長者也應該避免在上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出。

台灣國健署呼籲，如出現以下熱傷害的警訊，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

1. 體溫升高

2. 皮膚乾熱變紅

3. 心跳加速

4. 無法流汗

5. 頭痛

6. 頭暈

7. 噁心

8. 嘔吐

9. 神智混亂

10. 抽筋

11. 昏迷



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