心臟病｜夏日高溫易引發心律不整心肌梗塞　護心掌握3要1不要原則

依據台灣衛生福利部2022年死因統計，心臟疾病是台灣人第二號殺手，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病。而氣溫升高會造成體表血管擴張，提高心臟負荷，再加上夏天流汗血液變濃稠，容易血管阻塞，引發心律不整或心臟衰竭。



台灣國健署提出夏日護心4招，三要一不要原則，幫助預防心肌梗塞。

夏日護心4招（按圖👇👇👇）

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夏天也有心血管疾病危機

近日天氣炎熱，連續出現高溫現象，台灣國健署表示，氣溫升高會造成體表血管擴張，心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

4大高危險群有胸悶痛、心跳加速快降溫

台灣國健署呼籲長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心，務必盡快離開高溫環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風、適當補充電解質，可以在冷開水加入少許鹽或稀釋的電解質飲料，並以最快速度就醫。

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夏日護心4招 掌握3要1不要原則

第一招：要適當補水

避免身體脫水，喝水掌握「少量、多次、慢飲」3原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

第二招：要保持涼爽

室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲。

第三招：要減少溫差

留意室內外溫差，空調建議設定26～28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮，造成自身的危險。

第四招：不要烈日下運動

外出活動避免上午10點到下午2點，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10～15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中暑或熱衰竭。

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中暑急救5步驟 這樣做降低熱傷害程度

台北市政府衛生局也呼籲孩童、戶外工作者及年長者，應掌握酷夏防暑3要訣：「多喝白開水」、「選對時地」、「注意穿戴」，提高警覺、避免中暑。若發現周邊的人出現體溫高於40℃、脫水、肌肉痙攣、情緒不穩等疑似中暑症狀，快依急救5步驟「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，迅速協助離開高溫的環境，設法降低溫度，解開束縛的衣服，用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或是在身上擦水並搧風，並盡速送醫，將患者的熱傷害程度降到最小。

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