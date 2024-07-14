中暑｜皮膚乾燥無法出汗體溫調節失靈？醫揭6早期症狀、急救方法

最近多地連日高溫，急診科醫師提醒，熱中暑會有皮膚乾燥、無法出汗的症狀，代表體溫調節機制失靈，務必盡快急救。



台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥指出，環境因素是熱中暑發生的主要誘因，長時間暴露在高溫、高濕的環境中，尤其氣溫超過35℃且相對濕度較高時，人體難以透過流汗降溫，會增加熱中暑發生風險，老人、嬰幼兒、慢性病患者、長時間在戶外工作或運動的人，更容易受影響。

熱中暑該怎麼辦？（按圖 👇👇👇）

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不早急救 惡化快速性命堪憂

鐘稟彥強調，熱中暑如果不及時處理，症狀會迅速惡化，會有生命危險。最需要注意的是，在所有熱中暑早期症狀中，皮膚乾燥、沒有流汗，是熱中暑與熱損傷最明顯的區別和指標，代表體溫調節機制完全失效。熱中暑一旦惡化，會快速惡化成發高燒達40℃以上、意識混亂、抽搐、昏迷等症狀，因此只要有初期症狀，務必盡快急救。

熱中暑早期症狀

1. 頭暈。

2. 頭痛。

3. 噁心。

4. 皮膚發紅發熱且乾燥。

5. 心跳加快。

6. 呼吸急促。



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熱中暑該怎麼辦？

如果出現疑似熱中暑症狀，鍾稟彥建議立即採取以下急救措施：

1. 將患者移到陰涼處，脫去身上多餘衣物。

2. 用冷水淋浴、冰敷，或用濕毛巾擦拭身體，幫身體降溫。

3. 若患者意識清醒，應補充水分或運動飲料、電解質，但不能大量飲水。

4. 若症狀嚴重、患者意識不清，應立即撥打緊急求助電話請求急救，在等待救援過程中，務必監測患者的體溫和意識狀態。



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不口渴也應喝水

鍾稟彥還提供避免熱中暑的方法：

1. 避免在中午至下午3點前外出或進行戶外活動。

2. 若不得已必須外出，每15～20分鐘喝水1次，即使不口渴也要喝，確保身體補充水分。

3. 穿著寬鬆、淺色、透氣衣物，有助身體散熱。

4. 在室內時使用空調或風扇。

5. 在高溫環境工作者，應調整作息、增加休息頻率，在陰涼處休息。

6. 老人、慢性病患應避免處在高溫環境，並保持所處的室內涼爽。



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