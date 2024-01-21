尿頻｜半夜排尿超過幾次不正常？出現4大症狀恐患上膀胱過動症

天氣變冷會讓人不斷想上廁所，一天排尿超過幾次不正常？夜尿通常都會上幾次？膀胱過動症是什麼？



醫師表示，有時想尿尿不僅是天氣的問題，還有可能是膀胱過動所引起，只要半夜在睡覺時，起來超過2次上廁所，就要小心可能是膀胱有狀況。

膀胱過動症4大症狀（點擊查看👇👇👇）

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頻尿是天氣影響還是膀胱過動症？4大症狀解析

台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科戴定恩醫師表示，冬天頻尿是時常有的狀況，因為氣溫低的關係，人體大多只能透過排尿，排出多餘的水分，加上神經敏感的狀況之下，容易出現一直想上廁所的感覺。

而「膀胱過動症」指的是膀胱逼尿肌不自主的收縮，使得患者不斷地跑廁所，甚至會出現尿失禁的問題。要如何判斷自己有沒有膀胱過動症的問題，以下是4大症狀：

▼膀胱過動症小測試（按圖了解👇👇👇）

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1. 突如其來的尿急

突然產生想排尿的念頭，一刻也無法忍耐，必須馬上去上廁所，有遇到這樣狀況的人，需要就醫確認膀胱是否出現問題。

2. 頻尿

頻尿有次數定義，在正常的狀況之下，一天若是排尿超過8次，影響日常生活，代表身體出現頻尿的現象。

3. 夜尿

睡前喝太多水有可能會有夜尿的情形出現，而倘若在沒有攝取過多水分的狀況之下，入睡之後仍起床解尿達2次或2次以上，就需要注意膀胱的狀況了。

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4. 急迫性尿失禁

嚴重的時候，膀胱過動症可能也會出現尿失禁的症狀，除了急尿、頻尿等狀況，合併來不及忍到廁所，就尿在褲子上，建議需要尋求醫生的協助，千萬別影響了日常生活。

排尿少也是身體警訊！

台灣戴定恩醫師提醒，正常情況下，每天排尿次數約為4～8次，每次尿量約為200～400毫升。如果尿液量明顯減少，可能是由於脫水、腎臟問題、尿道阻塞或使用某些藥物所致。尿液過少可能是一個警示信號，要儘早就醫。

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