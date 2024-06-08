腎病｜提防尿液帶泡變色！6旬漢嚴重蛋白尿　一天流失28克蛋白質

尿液的外觀反映了部份的身體狀況，尿液中出現泡泡或顏色異常等情況，可能隱含潛在的身體問題。台灣成大醫院腎臟科醫生凌采絜提醒，尿中出現泡泡，尤其多層、久置不會消失、細緻的小泡泡，通常由尿蛋白造成；長期恐致腎臟受損、腎功能下降甚至洗腎。而當尿液顏色轉變為紅色、橘色、棕色，甚至如可樂般的暗黑色，可能是血尿、橫紋肌溶解症、溶血、黃疸，不可不慎。



65歲張先生有天突然發現尿尿有泡泡，雙腳開始浮腫，水腫逐漸蔓延到陰囊、腹部、雙手和臉部，穿鞋、穿褲子變緊，體重在半個月內增加10公斤。他到醫院就診檢查，發現嚴重蛋白尿，一天從尿液流失28克蛋白質，同時血脂過高及血中白蛋白過低。腎臟切片顯示為微小病變腎病，經過類固醇治療後，泡泡尿及水腫的狀況在2週內完全緩解。

25歲的黃小姐則是在健康檢查中發現顯微血尿和蛋白尿，她回憶過去感冒過後，常常看到紅色尿液，不會疼痛、沒有發燒，1～2天內尿液就恢復。檢查發現一天尿蛋白流失約3克，尿中有來自腎絲球的紅血球，切片確診為甲型球蛋白腎絲球腎炎，經過至腎臟科治療之後，蛋白尿降至每天300毫克，腎功能維持良好。

台灣成大醫院腎臟科醫生凌采絜表示，尿液的外觀反映了部份的身體狀況，尿液中出現泡泡或顏色異常等情況，可能隱含潛在的身體問題。

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為何出現泡泡尿？蛋白尿可能病因

她指出，作用正常的腎臟會攔截和再吸收蛋白質，所以尿液中幾乎不會有蛋白質。尿中出現泡泡，尤其多層、久置不會消失、細緻的小泡泡，通常由尿蛋白造成。在以下4種病態情況時，尿液就可能出現蛋白：

1. 腎絲球過濾屏障異常：

腎絲球疾病導致大量蛋白質由尿液流失，伴隨水腫，通常需要腎臟切片確定診斷，可視情況使用免疫抑制藥物治療。

2. 血中蛋白過多

體內產生蛋白的量超過腎小管再吸收的極限而漏出，例如多發性骨髓瘤。

3. 腎小管再吸收功能異常

先天或後天的疾病導致腎小管異常。

4. 泌尿道產生免疫球蛋白

感染或結石時，尿路分泌少量蛋白至尿液中。

凌采絜說，長期尿蛋白會導致腎臟受損、腎功能下降甚至洗腎，低白蛋白血症、水腫、血脂異常導致心血管事件風險上升，營養流失、免疫力下降導致感染，過度凝血導致血栓栓塞疾病發生，比如腎靜脈栓塞、深層靜脈栓塞或肺栓塞。

尿液顏色有不同警訊

尿液顏色異常也是需要關注的重要警訊，當尿液顏色轉變為紅色、橙色、棕色，甚至如可樂般的暗黑色，可能原因為血尿、橫紋肌溶解症、溶血、黃疸、特定食物（如火龍果、甜菜根）或藥物造成。

血尿來源可分為腎絲球或尿路系統，腎臟產生尿液後經過腎盂、輸尿管、膀胱、尿道排出體外，一路上若有感染、結石或腫瘤，便可能出血形成血尿。腎絲球出血造成的血尿則通常伴隨高血壓和腎功能惡化，原因可能是自體免疫疾病、腎絲球腎炎、血管炎等，需進行腎臟切片確定診斷，再對症下藥。

大家若發現尿液出現泡泡或顏色改變等異常情況，應盡快就醫進行相關檢查。凌采絜提醒，遠離腎臟病，由保持良好生活習慣做起，平時也應關注腎臟健康，保養方式包括：

・維持合適體重和運動習慣，在體能和身體狀況允許的情況下，每週進行150分鐘以上中度到強度的運動；

・注意飲食均衡，避免大魚大肉，增加蔬果的比例，選擇原型食物；

・鹽份攝取每日限制5克(鈉2克)以下，少吃重鹹、重口味的食物，避免零食、醬料、加工肉類和醃漬食物，以及戒除抽菸習慣。



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