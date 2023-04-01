保健品｜魚油、肉桂可降血脂？研究：這款最有效而兩食物不降反增

市面上許多保健食品都標榜能降低膽固醇，但真的那麼有功效嗎？台灣長庚醫院胃腸肝膽科醫師表示，近日美國心臟病學會期刊《JACC》發佈一則研究，實測降血脂藥與6款保健食品對於降低膽固醇的效率。研究顯示，有幾款食品可能無法降低膽固醇，甚至還會增加三酸甘油酯！



錢政宏在Facebook發佈一篇研究報告，美國克里夫蘭醫學中心用降血脂藥和六種保健食品PK，看看誰最能降低膽固醇？

這份嚴謹的臨床實驗共召集199位平均年紀64.4歲的受試者，分別每日服用冠脂妥、安慰劑、魚油、肉桂、大蒜素、薑黃、植物固醇和紅麴8種保健食品與藥物，為期一個月，觀察血脂肪的變化和副作用，研究結果經錢政宏整理如下。

高膽固醇高危人士（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：【膽固醇】瘦到皮包骨竟然膽固醇過高？3類食物降膽固醇預防中風

低密度膽固醇的變化

錢政宏解釋，低密度膽固醇俗稱「壞膽固醇」，應該要愈低愈好。一個月後，服用冠脂妥降幅最大（37.9%） ，以及五種保健品也有些微降幅，像是紅麴降（6.6%）、植物固醇降（4.4%）、魚油降（3.4%）、安慰劑降（2.6%）、薑黃降（1.3%）。然而，卻有幾種保健品在服用一個月後，讓「壞膽固醇」不減反增，如大蒜（+5.1%）和肉桂（+0.4%）。

高密度膽固醇的變化

高密度膽固醇俗稱「好膽固醇」，應該要愈高愈好。服用冠脂妥可以及大蒜者皆上升（3.4%） 居冠，其他如安慰劑升（3.1%）、紅麴升（2.5%）、魚油升（2.4%）、薑黃升（1.4%）也都有些微上升。

然而植物固醇（-4.0%）和肉桂（-2.3%）竟是造成高密度的好膽固醇下降，尤其是肉桂，低密度的壞膽固醇沒降成，還造成高密度的好膽固醇減少，幾乎成了反指標！

相關文章：高膽固醇要小心心血管疾病！一文搞懂膽固醇看脂蛋白密度分好壞👇👇👇

+ 8

三酸甘油酯的變化

三酸甘油脂是一種血脂肪，過高者罹患胰臟炎或心血管疾病的風險也會增加。實驗一個月後，服用冠脂妥降幅最大（19.3%） 、大蒜降（5.4%）、魚油降（5.0%）、安慰劑降（1.4%）。而植物固醇（+1.3%）、肉桂（+8.3%） 、薑黃（+0.3%）、紅麴（+4.1%）等4項產品在實驗中竟讓三酸甘油酯上升！

各組的副作用

研究顯示，各組都沒有嚴重的副作用，肝腎功能大致都沒受影響。紅麴和植物固醇的輕微副作用最多，其他則多半是胃腸道不適。

錢政宏總結，從研究結果來看，特定保健食品能改善一點血脂肪，其中降「壞膽固醇」表現最好的是紅麴，可降6.6%，其次是魚油可降3.4%。不過，大蒜與肉桂兩種常見的滋補食品皆無法降低壞膽固醇，肉桂還可能讓好膽固醇減少，「可以說愈補愈慘」。

相關文章：健康飲食｜如何快速降低膽固醇？柑橘類水果燕麥5種食物有效降低👇👇👇

+ 16

最後，錢政宏也提醒，面對高血脂當然是先調整飲食，做到少糖、少油、少喝酒。如果效果不彰，不要排斥吃藥，藥物還是最安全有效的方法。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：魚油、肉桂、薑黃哪個可以降低膽固醇？美國百人研究實測6種常見保健食品，這款竟然不降反】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」