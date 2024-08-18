眼睛健康丨盤點白內障5種類型、常見風險因子　4招預防降罹病風險

隨著人口高齡化及現代人過度使用電子產品，白內障的發病率逐年增加！台灣國泰綜合醫院眼科主治醫師郭又瑋表示，白內障主要風險因子與年齡增長有關，其他包括紫外線暴露、糖尿病、抽煙和酗酒、服用特定藥物等因素也會導致發病，民眾可改變生活習慣，降低罹病風險。



台灣白內障治療需求增加 醫解析病發因子

白內障是全球常見的眼部疾病之一，根據台灣健保資料顯示，2020年因白內障相關疾病就醫的人數約為110萬人，其中60歲以上的患者佔超過8成，達到台灣全人口的17%。且同年全台執行的白內障手術數量約為24.4萬件，相較於2018年的22.9萬件增長了6%，從數據顯示，台灣人對白內障治療的需求有逐年增加的趨勢。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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白內障的發生主要與眼球水晶體硬化混濁有關，郭又瑋解釋，水晶體是1個透明的雙凸結構，由囊袋、上皮、皮質和核所組成，位於虹膜的後方和玻璃體的前方，由懸韌帶懸吊固定。其功能包括保持透明清澈，折射光線，與晶狀體懸韌帶和睫狀體一起提供調節功能。

根據其位置和形成原因，白內障可分為以下幾種類型：

▸核性白內障：常見於老年人，主要發生於水晶體的中央核部，隨著年紀增加，水晶體逐漸變硬且顏色加深，通常進展較為緩慢，主要影響看遠的視力。

▸皮質性白內障：發生於水晶體的外圍皮質區域，這類白內障通常呈楔形，逐漸向中央擴展，影響視力的程度依混濁所在位置而有所不同，常見主訴為強光源（如汽車前燈）引起的眩光以及單眼複視。

▸後囊型白內障：出現於水晶體的後囊。這類白內障通常進展較快，常影響閱讀視力，在強光下會出現眩光和視力不良的情形。

▸先天性白內障：在出生或幼年時即存在，可能由遺傳因素或母體感染導致。

▸繼發性白內障：由其他疾病或藥物引起，如糖尿病、長期使用類固醇等。

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有關白內障的危險因子，郭又瑋指出，年齡是白內障最主要的風險因素，水晶體會隨著年齡增長逐漸混濁，最終形成白內障；紫外線會損傷水晶體蛋白質，導致其變性及混濁；糖尿病患因高血糖關係，水晶體易變性造成罹病率提高；長期使用類固醇等特定藥物，恐會引起核性白內障或後囊性白內障生成。另外，高血壓、高度近視、遺傳基因、抽煙酗酒等不良生活習慣、眼部曾有外傷或動過手術皆可能導致白內障提早生成。

白內障導致視力下降 及早治療才能改善症狀

白內障的典型症狀包括視力模糊、夜間視力減退、對光線敏感、視物重影和色彩淡化等。郭又瑋說明，診斷白內障主要依賴於眼科檢查，眼科醫生會使用裂隙燈顯微鏡檢查晶狀體的混濁程度，並評估視力損失的情況。對於已造成視力障礙的白內障，目前最有效的治癒方法就是手術，通常在局部麻醉下進行，醫師會在術中移除混濁的水晶體並植入人工晶狀體。

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郭又瑋提到，白內障手術又可分成3種，超聲波乳化白內障手術是最常見的術式，利用超聲波震動將混濁的水晶體乳化吸出，再植入人工晶狀體。第2種為飛秒雷射輔助超聲波乳化白內障手術，主要利用飛秒雷射協助超聲波乳化白內障手術的前置處理，治療更為精確，但成本較高。還有1種則是囊外白內障摘除：通過較大的傷口將水晶體取出並植入人工晶狀體，適用於某些特殊情況。

郭又瑋強調，儘管白內障的發生與年齡增長密切相關，難以完全預防，但一些生活習慣的改變可以降低風險或延緩其發展：

1. 配戴防紫外線眼鏡：避免紫外線的過度暴露。

2. 控制血糖：糖尿病患者應嚴格控制血糖水平。

3. 保持健康的生活習慣：避免吸煙和酗酒，保持均衡飲食和適量運動。

4. 定期眼科檢查：特別是高風險人群，應定期進行眼科檢查，及早發現和治療白內障。



最後，郭又瑋提醒，隨著人口老齡化和電子產品的過度使用，白內障的發病率和治療需求逐年增加。民眾透過了解白內障的成因、種類及預防方法，有助於及早發現和治療，也避免影響視力及生活品質。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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