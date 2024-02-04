濕疹｜22歲男日吞8粒類固醇致白內障！醫揭治療異位性皮膚炎方法

22歲的「小戴」從小就患有異位性皮膚炎，皮膚經常搔癢破皮流血、整個背部更是「滿目瘡痍」，睡眠品質也很差，更曾一天服用8顆高劑量類固醇，仍無法有效控制，長期下來更導致白內障的副作用。



收治小戴的台灣嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生表示，異位性皮膚炎是一種頑固性濕疹，屬於慢性發炎、反覆發作、不具傳染性的皮膚疾病，主要因免疫細胞的發炎反應所導致，且症狀可能因皮膚障壁受損、外界病原及過敏原侵入、皮膚發炎反應而加劇。其常見症狀為嚴重搔癢、皮膚乾燥、紅斑與丘疹，以及因反覆搔抓導致皮膚變厚變硬的苔癬化現象。特別是搔癢感，經常讓病友半夜睡不好、劇烈搔抓，不但造成皮破血流，增加感染的風險，長期睡不好也會影響生長發育與人格發展。

異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

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賴寧生說明，異膚炎治療上以類固醇與抗發炎藥物為原則，但許多人因擔心副作用而將類固醇視為毒蛇猛獸；其實低劑量的類固醇能有效緩解異膚的發炎反應，長期且高劑量的用藥才需謹慎評估。至於抗發炎藥物，不同種類有其不同的藥效極限，應依據疾病輕重程度，及早採取對應的治療，尤其頑固性或中重度異膚病友，建議採取標靶精準療法。

賴寧生指出，異膚炎治療已發展到精準治療，患者透過「生物製劑」與「口服小分子藥物」等標靶藥物治療，能精準鎖定引發乾癢、發炎的細胞激素，防止免疫發炎反應，緩解中重度異膚急性的發炎、減少復發，持續治療2、3年可穩定控制。像是上述病友「小戴」來說，其病情評估屬中重度異膚炎，使用傳統的類固醇藥膏等抗發炎藥物改善效果有限，後續經生物製劑治療後，最困擾的搔癢感消失了，睡眠品質改善，生活品質也跟著大大提高。

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賴寧生表示，台灣健保對12歲以上青少年與成年的中重度異膚，已給付多種標靶治療藥物，年紀更小的異膚寶寶與兒童，目前也有適用的生物製劑可選擇。呼籲異膚病友不要放棄希望，多與醫師討論後選擇合適的治療方式。

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