眼睛老花｜電子產品普及青年現老花症狀！看清正確配鏡與護眼秘訣

明明還覺得年輕，竟開始覺得眼鏡度數不對，一驗光後才被告知「你有老花眼了！」光聽到這個「老」字就讓人不想面對。



眼科醫師提醒，別以為配戴老花眼鏡就輸了，這種面子煎熬大可不必，常態固然是發生在40～60歲，但近來門診觀察到在電子產品大量使用的浪潮下，有些人提早在30多歲就有老花症狀了！

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台灣萬芳醫院眼科主治醫師吳建良表示，一般來說老花好發於40歲左右，隨年齡增加度數也會逐漸加重。一直到60歲時，看近會需要300度的老花。鏡片度數的表示方式在國際上是用「屈光度」，但在台灣眼鏡度數的單位是「度」，100度等於國際上使用的一個屈光度。

老花眼不是「老」人才有 眼球病變也會

吳建良解釋，老花眼就是指眼睛的調節能力下降造成看近物無法清楚對焦，除了是「老化」必經之路，有些疾病、外傷或是藥物，也會影響眼球調節能力，例如：水晶體懸韌帶病變，或是學童點散瞳劑治療近視，都會造成調節力下降，可能需配戴老花眼鏡。尤其他在臨床上看到受電子產品時代長時間近距離用眼的常態下，提早到30多歲就開始有老花症狀的，愈來愈多。

近視度數不因老花減少 但配鏡度數要減掉老花度數

老花眼鏡的度數與原來的度數到底有沒有關聯性？吳建良說，近視矯正用的是凹透鏡，遠視跟老花用的是凸透鏡，所以對於近視眼的人配鏡時的確是要減少原來的度數，也就是近視的凹透鏡減去老花的凸透鏡度數。

例如：先有600度近視的人，如果再有200度的老花，看手機的時候就需要用400度的近視眼鏡。如果原來是遠視的人，老花眼鏡就會是加上原來遠視的度數，例如：先有300度遠視的人，如果再有200度的老花時，看近用的老花眼鏡就需要500度的老花眼鏡。

2招放鬆眼睛，延緩老花（按圖看清👇👇👇）

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老花眼鏡不能省 客製化是必要的

很多民眾為了省錢或省麻煩，家裡買一付老花眼鏡夫妻輪流戴的現象，台灣眼科醫師蘇柏方指出，配鏡是很個人的，必須量身訂製，最切合需求。除了驗度數外，醫師會根據眼睛的狀況建議是否適合驗配眼鏡，或是需要先治療眼睛的疾病之後，再驗配。再加上選擇合適的鏡框也很重要，除了外觀好看，增添自信形象以外，舒適感和穩定性都會決定是否願意常常戴。

蘇柏方提醒民眾在配好老花眼鏡之後，一定要親自試戴，因每個人用眼習慣的距離不同，會影響配戴後的舒適與清晰度，調整鏡框耳架的幅度是否貼合配戴者，非常重要。

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老花鏡片附加防護功能 體驗更加分

至於是否考慮添加特殊功能，蘇柏方認為，現代老花眼鏡不僅僅是視力矯正工具，還能附加防藍光、抗UV、防眩光等功能，可以有效保護眼睛，減少眼睛疲勞和不適感，讓使用體驗更加分。

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