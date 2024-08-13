猝死｜血壓異常升高眼球有血絲？醫提醒血壓高藏猝死危機2招預防

炎炎夏日，一般人在高溫環境下，常見身體面臨脫水風險，醫師提醒，高溫更可能導致血液濃縮，使血管負擔加重，最明顯的徵兆就是眼球充血，而不是哪裡疼痛。萬一輕忽眼球的徵兆，沒有掌握黃金救援時機，下一步很可能是急性心臟病發作，進而猝死。



台灣中國醫藥大學附設醫院 (CMUH) 國際中心主任醫師黃軒指出，頻繁出現眼睛充血、頭暈、胸悶痛或異常疲勞等症狀時，都可能是體內缺水嚴重和血壓升高的信號，若不及時補充水分，移動到陰涼處休息避暑，在種種極端情況相乘之下，極可能引發急性心臟病發作，甚至猝死。

為什麼夏天心肌梗塞風險高？（按圖👇👇👇）

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血壓是否瞬間異常升高 可看眼球有無血絲

黃軒說，眼睛頻頻充血當心是缺水警訊，夏季高溫易導致水分流失，使血管黏稠度增加，進而引發血壓上升。若眼角頻繁出現血絲，可能是身體傳達脫水、血管收縮增加的訊息，這些都是高血壓的症狀。高血壓是引發心血管疾病的重要因素，在戶外高溫下工作的人，若頻頻出現眼睛充血，同時伴隨頭暈、胸悶痛或感到異常疲勞，應立即停止工作，及時補充水分和休息。

頻繁進出冷氣房也會導致血壓波動

夏季除了高溫影響，冷氣房內外溫差也可能導致血壓不穩定。黃軒指出，頻繁進出冷氣房會使血管急速收縮，導致血壓升高，增加中風和心肌梗塞的風險。因此，應避免長時間對著冷氣直吹，並適時補充水分。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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夏季防治高血壓忽上忽下有2妙招

黃軒表示，夏季高血壓的症狀因個體差異而有所不同，但若出現頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊等症狀，應及時就醫。此外，心悸、胸悶、乏力等症狀也不容忽視，需停下手邊工作，盡快就診。若血壓在夏季出現明顯波動，更需警惕病情加重。黃軒分享夏季高血壓防治有2妙招：

1. 每日2000毫升飲水量要分批喝

黃軒建議每天至少喝2000毫升水，以補充流失的水分，但千萬不要一次性大量飲水，會增加心臟負擔。

2. 選在早晚氣溫較低時運動

可選擇在早晚氣溫較低時進行適量運動。善用空調或風扇降低室內溫度，不捨得吹冷氣對穩定血壓不利。

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黃軒強調，夏季高血壓很容易被忽視，但透過觀察自身眼睛和症狀變化，及早發現警訊就醫，就能有效預防夏季高血壓悄悄上升，降低猝死風險，保障自身健康。

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