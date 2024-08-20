抑鬱症｜專家推5食物助眠減壓 這種水果光靠香味就能撃退焦慮？

現代社會的生活節奏急速、生活壓力大，導致失眠、情緒管理不當等問題可以說是隨處可見。對此，台灣營養師蔡宜方就分享５款助眠抗焦慮的好食物，其中包括堅果、咖哩或薑黃、優格、糙米及蘋果。她更提到，蘋果的功效並不限於食用，就連其散發出的香味都有助於安神、減壓及促進睡眠的效果。



蔡宜方在feacbook專頁發文表示，良好的睡眠和情緒是密不可分的，若睡不好就會讓情緒差，而壓力太大也會影響睡眠質素。因此，如何舒壓、睡個好覺，便成了解決情緒問題的根本源頭。除了營造良好的睡眠環境、維持規律的睡眠習慣以及放鬆的睡前操外，亦可以透過食療來改善。

失眠4大症狀（按圖看清👇👇👇）

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營養師推薦５類食品 助眠抗焦慮！

蔡宜方推薦以下５種食物，有助眠抗焦慮的功效，供大家參考：

1. 堅果



如核桃、花生、芝麻等堅果種子類，堅果富含不飽和脂肪酸、維他命E、鈣、鎂等礦物質，有助於保護神經、緩解疲勞。

2. 咖哩/薑黃



薑黃粉或含薑黃的咖哩粉。由於薑黃含有薑黃素（curcumin），其具有很強的抗發炎作用，可改善失眠、焦慮，幫助入睡。

3. 乳酪



發酵過的乳製品含有益生菌，能幫助調理身體、降低焦慮感，又富含鈣質能安定肌肉及神經。如果不喜歡酸乳類，來一杯溫牛奶亦可以獲得同樣的功效。

4. 糙米



不僅是糙米，包含小米、小麥等粗糧類也都富含維他命B，對鎮靜神經、消除煩躁鬱悶很有幫助。如果不喜歡全粗糧的米飯，也可以將白米混粗糧煮成全穀飯來補充。

5. 蘋果



蘋果香味可以幫助安神、減壓，有助於睡眠；另外，其本身能提供健康的醣類及維生素C，同時調節免疫功能。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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長期失眠在本港是一個常見的問題，綜合不同調查的結果，香港大約十分之一的人口面對長期失眠的問題，即每十個港人就有一個失眠。

▼看看失眠的四個類型：（按圖👇👇👇）

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根據世界衛生組織的定義，失眠可分為以下幾類：

（i）難以入睡型：患者經常要超過30分鐘才能入睡



（ii）不能持續沉睡型：患者睡眠時多次醒來，整晚睡眠斷斷續續，有些患者中間醒後亦可能要較長時間才能再次入睡



（iii）過早醒型：患者比平常早兩小時或以上醒來，常常在凌晨或半夜醒來後難以再次入睡



（iv）難以恢復疲勞型：睡眠質素差，起床時仍然感到十分疲勞，好像沒有睡過一樣



如果以上情況每星期出現三次或以上，情況維持超過一個月，或對日常生活構成影響，便可能已經是患上失眠。失眠不單單只是睡不著的問題，大量醫學研究發現，長期失眠會增加患上各種精神及身體疾病的機會，影響日常生活及生活質素。

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