失眠｜常常失眠睡不著？中醫教喝特製茶飲與7大養生建議一夜好眠

台灣成年人中，每4個人就有1個被失眠所困，中醫師指出，失眠是一種陰陽失調的狀態，中醫會透過酸棗仁湯加上茯神、夜交藤製成的茶飲，幫助患者安神養心助眠。



人一生中有三分之一的時間是在睡眠中度過，糟糕的睡眠將損害另外三分之二清醒的時光。台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫外科主任蔡文興指出，睡眠是人體修復的主動過程，是人類最基本的生理需求，更是健康不可或缺的一部分。

失眠4大症狀（按圖看清👇👇👇）

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失眠4大症狀你中了嗎？

良好睡眠被視為國際社會公認的健康標準，蔡文興說明，充足睡眠可以復原身心，解除疲勞和恢復精神，是整合和鞏固記憶的重要環節，總結來說它具有3大功能，包含清除大腦代謝廢物、免疫調節、情緒重置與消化等。

然而，台灣患有失眠的人卻不少，台灣國健署2019年公布報告顯示，成人失眠盛行率為 23.5%，其中慢性失眠（失眠症狀持續3個月以上）的盛行率為6.7%。蔡文興提及，失眠症在中醫稱為「不寐」，失眠多是情志所傷、久病體虛、胃不和臥不安、勞逸失度等原因，所引起的陰陽失調。常見有4種症狀，如下：

1. 入睡困難

一般人要用10到20分鐘入睡，在床上30到45分鐘，仍然沒有睡意，則屬於入睡困難。

2. 眠淺易醒

多數時間都處於淺睡狀態，睡眠中途容易醒來。值得一提的是，有前列腺肥大的老男人，由於夜間頻尿，夜尿3～5次以上，更會影響睡眠。

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3. 清晨早醒

比原定起床時間提早至少30分鐘醒來，醒後難以再入睡。這一類的老人居多，或有其他精神壓力，焦慮，抑鬱等合併症。

4. 睡不飽

即使晚上睡眠時間充足，白天仍感到非常疲倦，這類人很容易在開車途中睡著。可能患有「睡眠呼吸中止症（睡眠窒息症）」、「猝睡症」、「不寧腿症候群」等，會使睡眠品質變差，因此怎麼睡都睡不飽。

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特製茶飲與7大養生建議祝好眠

針對失眠，蔡文興指出，臨床上中醫師會依據四診，再開立適合的藥物治療病人的不寐症。常用的像是加味逍遙散、甘麥大棗湯、天王補心丹、黃連湯、黃連阿膠湯、酸棗仁湯等多樣藥品。除此之外，使用酸棗仁湯加上茯神、夜交藤製成的茶飲，夜交藤更是有安神養心助眠，祛風活絡之效。

在中醫典故中，夜交藤取名為何首烏，《開寶本草》中更指何首烏「黑鬚髮，悅顏色，久服長筋骨，益精髓，延年不老」，是治療血虛萎黃、鬚髮早白、失眠多夢、腰膝酸軟的常用藥物，且具有延年益壽的功能，能藉由活化飢餓素接受器來刺激腦下垂體分泌生長激素，進而達到調控生理功能的效果。

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另外，蔡文興補充，除了透過藥物或特製茶飲來助眠，也提醒有相關困擾的民眾遵從7大養生建議。如下：

1. 遵循固定的睡眠時間：應按時就寢和起床。

2. 睡前忌憂思惱怒：中醫認為「先睡心，後睡眠」睡前保持心情平靜，避免煩心事干擾，可洗個熱水澡有助於睡眠。

3. 睡前不宜饑飽失常：睡前禁止吃消夜以免夜間多夢而醒來頭腦昏沉，不喝濃茶與咖啡以免興奮難入睡。

4. 午睡有益健康，建議15分鐘到1小時為宜。

5. 避免在睡前使用電子產品，不要將它放床邊。

6. 創造適當的睡眠環境，如適當的溫度、濕度和光線。

7. 可以搭配耳穴貼針如耳神門穴，或穴位按摩百會、神門、三陰交、太衝。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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