癌細胞可以「吃不見」？醫生教台女吃1類蔬菜癌細胞1年內全消失

癌細胞真的可以「吃不見」！一名女子罹患子宮內膜癌，檢查發現體內塑化劑非常高， 台灣醫師建議她天天運動、大量吃 蔬菜，尤其是十字花科蔬菜，9個月後做子宮內膜切片手術，女子體內癌細胞通通不見，還成功懷孕產子。



台灣營養醫學醫師劉博仁在節目《健康晚點名》中表示，一名年輕女子確診子宮內膜癌，若是癌症早期，婦科醫師會用高劑量黃體素來抑制癌細胞，但女子已經做了3次切片，都是子宮內膜癌，為了避免癌細胞轉移出去，婦科醫師便安排她做子宮手術。

10大罹癌警訊症狀（按圖👇👇👇）

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劉博仁說，他後來替女子做檢查，發現女子體內雙酚A等塑化劑非常高，猜測是工作時常接觸熱感應紙，且每天買熱的飲料喝，紙杯內有塑膠塗層，以及常用塑膠袋外帶熱湯。

劉博仁告訴女子，一定要跟婦科醫師密切配合抗癌療程，他也幫對方制定排毒規劃，「妳要大量吃蔬菜，尤其是多吃十字花科蔬菜」。由於女子不愛喝水，在他的要求下，每天必喝2500C.C以上的水，每天一定要運動，或泡腳、跑澡，讓身體流很多汗。

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6個月過後，女子體內的塑化劑排得很乾淨，9個月後做第4次子宮內膜切片手術，竟發現癌細胞通通不見，之後還順利懷孕，成功產子。劉博仁指出，十字花科蔬菜包括西蘭花、白椰菜花、小棠菜、椰菜、大白菜、小白菜、苞子甘藍、結球甘藍、羽衣甘藍、大頭菜、油菜、芥菜、芝麻葉等，蘿蔔也算是十字花科類蔬菜，記得要吃熟的，可吃進更多蘿蔔硫素。

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