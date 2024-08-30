睡眠不足｜該睡多久才健康？盤點各年齡最佳睡眠時間2習慣屬大忌

忙碌的現代人經常睡眠不足，但到底該睡多久才夠？



對此，台灣營養師吳映澄表示，不同年齡層所需的睡眠時間各不相同，其中嬰幼兒和青少年都需要更多的睡眠，來幫助成長發育，而成年人以7～9小時尤佳，65歲以上老年人則是7～8小時。

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吳映澄在個人Facebook發文表示，睡眠困擾已成為現今社會的文明病，無論睡太多、睡太少都會對健康產生不良影響。她並整理出美國國家睡眠基金會（NSF）針對各年齡層所提出的每日「建議睡眠時數」，以供民眾參考：

新生兒（0～3個月）：14～17小時。

嬰兒（4～11個月）：12～15小時。

幼兒（1～2歲）：11～14小時。

學齡前兒童（3～5歲）：10～13小時。

學齡兒童（6～13歲）：9～11小時。

青少年（14～17歲）：8～10小時。

青年（18～25歲）：7～9小時。

成人（26～64歲）：7～9小時。

老年人（65歲以上）：7～8小時。



吳映澄指出，嚴重的睡眠不足，除了可能導致高血壓、肥胖、糖尿病和免疫系統等疾病外，還可能會引發焦慮症、抑鬱症、妄想症，甚至產生幻覺。若兒童睡眠不足，則可能造成過動。她說，每人對於睡眠的需求量有很大的個體差異，不妨參考以上建議的睡眠時間，找到適合自身的「最佳睡眠時間」。

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另外，睡眠與癌症也有著密切的關係。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒先前發文提到，很多研究發現，具有失眠的人，其罹癌風險都明顯高於沒有失眠的人群。《癌症》國際期刊上透過分析1.4萬餘人的狀況發現，晚上睡眠時間小於6小時的人，其罹癌風險升高41%，而一天睡眠不足7小時的人，其罹癌風險更增加了69%。即使你睡夠了6-8小時，但如果不是跟隨規律的晝夜「生理時鐘」入眠，也會增加癌症風險。

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夜晚睡眠不足（熬夜或黑白顛倒），會減少褪黑激素（Melatonin）的產生，褪黑激素的作用有很多，包括控制晝夜節律和睡眠週期、清除自由基、抗氧化等作用，同時也是一種重要的抗衰老和抗腫瘤分泌物，缺乏褪黑激素，可能會導致有睡眠障礙的女性，更容易患乳癌和卵巢癌。其次，長期嚴重的晝夜節律生理時鐘失調，會導致體內免疫功能物質分泌減少，降低身體的免疫能力。

因此，保證充足的睡眠最好的方式，就是「不要熬夜、不要日夜顛倒」，有助於降低患癌風險。

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