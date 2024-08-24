脂肪肝｜BMI僅19竟也得病！醫生指「食素、瘦削」4類人才屬高危

據台灣衛福部最新公佈的2023年國人十大癌症死因，肝癌已連續44年盤據第2名，雖然成因大多來自乙型肝炎與丙型肝炎患者，但未爆彈其實還有「脂肪肝」！目前台灣男性脂肪肝的比例是女性的2倍，幾乎每3位男性就有1人有脂肪肝，脂肪肝存在越久，罹癌率就越高！但人們對於脂肪肝的危害卻是一知半解。



脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，並引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌，卻經常被人們忽視zxad （Canva）

有家庭醫科醫生依據門診經驗歸納，分享4大常見的脂肪肝迷思，包括「瘦子、吃素、多吃保肝產品、或抽血脂數正常」就不會有脂肪肝，其實這些都是錯誤觀念。

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台灣「初日診所」減重專科暨家醫科醫生魏士航解釋，脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，並引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌，卻經常被人們忽視，因此按照流行病學盛行率推估，未來脂肪肝患者恐怕上看600萬人。

4大常見的脂肪肝迷思

．瘦子不會有脂肪肝；

．多吃保肝產品就不會有脂肪肝；

．素食者患有脂肪肝比例較低；

．只要抽血指數正常就不會有脂肪肝



魏士航表示，過去在診間曾遇過一位30歲女性業務，她的BMI只有19，看起來瘦瘦的，但超音波檢測結果卻讓人大吃一驚，因為對方竟有輕度脂肪肝，「她的體重輕，只是因為肌肉量不足！」

而且這位女業務長期以來偏愛澱粉食物與高糖水果，但碳水化合物與水果中的果糖都是活化肝臟脂質新生的元兇，尤其果糖在代謝當中還會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環。因此就算BMI正常，不恰當的飲食習慣，也讓她成為四肢瘦瘦卻肚子大大的「泡芙人」，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。

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吃藥保肝？竹科工程師脂肪肝還有糖尿病

再者，不少上班族因為工作壓力大、工時長，把保肝產品當救急仙丹，總覺得吃了就會對肝有「保庇」！

但在魏士航在門診就遇過40歲竹科工程師，雖然有吃保肝產品的習慣，但一天三餐外加點心、消夜都少不了高糖的精緻澱粉和飲料，檢查後發現，他不僅早已是名重度脂肪肝患者，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。

幸好工程師後期配合醫師用藥，飲食與生活習慣也打掉重練，半年內成功減重16公斤，從104公斤減到88公斤，糖化血紅素也降到5.7，病狀明顯緩解。

「吃素」得脂肪肝機率恐比葷食者高

另外，針對近年吹起的素食風潮，魏士航也特別提醒，「吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高！」

因為素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，例如米飯、麵食、番薯、山藥以及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，建議素食族可以參考211餐盤降低風險。

至於一般大眾仰賴的抽血檢查，其實僅能判斷肝臟發炎程度，而非脂肪堆積程度，要請醫師做超音波檢測才是較為有效的方法。

魏士航強調，脂肪肝初期症狀因為不明顯，大家才常輕忽，但一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3～6個月的壽命；就算肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。

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