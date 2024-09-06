保健品｜維他命D有助改善情緒和發炎反應！4族群建議額外補充

維他命D是人體重要營養素，可改善骨質與免疫功能，坊間視為熱門營養補充品。人們需要攝取維他命D補充品嗎？根據美國最新指引指出，除了4個族群，大部分成年人並不需要額外補充維他命D，而補充方式以「每日低劑量」優於「間歇性高劑量」。



維他命D改善情緒和發炎反應 每天足夠日曬可合成

台灣高雄長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師吳書婷表示，維他命D是人體必需營養素，對骨骼、肌肉和免疫功能至關重要，還能改善情緒和發炎反應。維他命D從何而來？台灣吳醫師說明，人體可以從陽光中合成維他命D，因此它又被稱為「陽光維他命」。

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許多研究顯示，維他命D的血清標記25（OH）D濃度與肌肉骨骼、代謝、心血管、惡性腫瘤、自身免疫和感染性疾病之間存在關聯，然而，單靠陽光很難獲取足夠的維他命D，主要在於必須讓大於40％的皮膚面積曝露在陽光下，且每天曝曬時間要達20分鐘才夠。

最新指引建議：有症狀再篩檢維他命D血清標記

台灣吳書婷醫師引述美國內分泌學會最新修訂的《維他命D使用指引》表示，非裔和亞裔等深色皮膚的種族，受黑色素細胞影響，比較容易有維他命D低下的風險；不過，指引建議針對一般健康且膚色較深的成年人，除非出現憂鬱或低血鈣等維他命D缺乏症，一般並不需要做常規篩檢維他命D的血清標記25（OH）D。

台灣吳書婷醫師說明，學會對一般成人維他命D每日建議攝取量為：

- 50至70歲：每天600 IU。

- 70歲以上：每天800 IU。



9種營養素不足相對應症狀（按圖👇👇👇）

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兒童、長者、孕婦、糖尿病前期 建議額外補充維他命D

一般成年人並不需要額外補充維他命D，但是有一些特定族群，則需要較高的維他命D，包括：

1. 1至18歲兒童、青少年：可依個人經驗補充維他命D，以預防佝僂病，並降低呼吸道感染風險。

2. 75歲及以上長者：補充維他命D有潛在性降低死亡風險的作用。

3. 孕婦：能降低子癲前症、子宮內死亡、早產、胎兒生長受限及新生兒死亡的風險。

4. 高風險的糖尿病前期：補充維他命D可以降低發展為糖尿病的風險。



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「每日低劑量」補充維他命D優於「間歇性高劑量」

維他命D該如何補充？台灣吳書婷醫師建議，經驗性補充維他命D的方式包括每日攝取富含維他命D的食物，如蛋黃、蘑菇、鱈魚肝油、牛肝以及富含脂肪的魚類，或每日攝取含有維他命D的配方及補充劑。值得注意的是，「每日低劑量」補充維他命D優於「間歇性高劑量」補充。

換言之，與其偶爾攝取1000IU以上的高劑量維他命D補充劑，不如每天從食物中攝取維他命D，或頂多服用400~1000IU的維他命D補充劑，是較佳的補充方式。

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