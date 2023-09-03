維他命C｜抗癌抗氧化保護皮膚5大好處　小心攝取過量恐延誤病情

維他命C作為身體的防護罩，擁有幫助身體調節免疫系統的功能，也能紓緩不適症狀。只是維他命不是愈多愈好，若是重複攝取，甚至吃過量，原先的維他命C有預防疾病的好處，最後卻反而可能成為延誤病情的兇手。



如果喉嚨癢癢的，感覺自己快感冒，這時是否隨手拿起一顆維他命C，將其吃下肚？維他命C是一種有抗氧化功效的維他命，同時也是身體不可或缺的營養素，對於身體運作亦扮演著重要角色。不過攝取維他命C有許多注意事項，醫師指出，過量攝取不是好事，可能會對身體產生意想不到的後果。維他命C有5好處，醫觀察幾乎人人都吃、餐餐吃

維他命C有5好處（按圖看清👇👇👇）

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一般來說，維他命C的確有許多功效，比如預防疾病、保護皮膚等功效，以下為維他命C常見5大功能，包括：

1. 增加免疫力、預防疾病：幫助白血球抵抗細菌、病毒。

2. 保護皮膚：可美白、抗老、維持皮膚健康，能抑制和預防黑色素的產生。

3. 促進傷口癒合：是生成膠原蛋白的重要營養素。

4. 抗癌、抗氧化：氧化會引發各種疾病，而維他命C可抗氧化。研究也顯示，維他命C可防止胃癌、大腸癌、胰臟癌、子宮頸癌等癌症。

5. 預防心血管疾病：可有效降低高血壓，亦有研究指出，心臟病死亡率會因補充足夠的維他命C而降低。

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由於維他命C的正面功效，再加上近年人們健康意識抬頭，大行養生之道。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師鄭玠豪觀察發現，各類保養品的使用，幾乎成了全民運動，電視廣告、健康節目、網路文章，幾乎全天候不斷地宣傳，而民眾在此現況下，恐怕會不知不覺中重覆攝取，導致維他命吸收過量卻不自知。

水能載舟亦能覆舟，小心維他命C不當使用後果

鄭玠豪分享一個特殊案例，一位75歲長者平時身體硬朗，唯一感到困擾的部分只有退休10年來，時常會有輕微腹瀉情形。由於就醫診斷為大腸激躁症，因此都有固定回診追蹤，然而腹瀉症狀卻一直持續。

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雖然持續有症狀，但在多次的定期健康檢查中，糞便潛血篩檢（即大腸癌篩檢）每次都呈現正常結果，不過因患者內心害怕疼痛，再加上認為篩檢結果皆正常，因此遲遲未進行大腸內視鏡檢查。直到去年患者因嚴重便秘與腹部絞痛就醫，才發現直腸內有一巨大腫瘤，確認為大腸癌。

鄭玠豪指出，在正常狀況下，定期糞便潛血篩檢應能提早發現患者是否有大腸癌，但由於患者平時有服用各類維他命的習慣，尤其是每天使用維他命C發泡錠，當成開水喝，導致攝取大量維他命C，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果，加上未曾接受大腸鏡檢查，因此延誤病情。

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藉由此案例，鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，而糞便潛血篩檢也並非萬能，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，除了一般檢查外，最好能接受大腸內視鏡檢查，以求早期發現早期治療。

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