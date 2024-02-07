維他命B雜有助安定神經助入睡？專家提醒：少做1步驟沒效還會失眠

民眾經常透過食用保健食品來保養身體，其中提到抗疲勞、提神也常聯想到吃B雜，但專家也提醒，如果平常沒有從飲食中好好攝取足夠的營養，那麼吃再多B雜也可能沒有用。



維他命B雜是指一組水溶性的維他命，包括 B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和 B12等8 種，台灣營養師陳心驊分享，維他命B雜是一個可以幫助代謝的輔酶，用處與功能也非常多，經常也存在不同食物中。

網友熱議5大適合攝取B雜的族群（按圖看清👇👇👇）

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陳心驊也提到， 如果飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，那吃再多B雜也沒用，因此他建議光只有吃B雜也沒用，應該也要記得從日常飲食來源補充足夠的維他命。

維他命B雜的食物來源

- 維他命B1（硫胺素）：安定神經，維持肌肉協調，酗酒會降低B1吸收，豬肉、內臟、全穀類、堅果種子類。

- 維他命B2（核黃素）：幫助鐵質吸收，避免口角炎乳製品、內臟類、酵母、雞蛋、蔬菜、全穀類。

- 維他命B3（菸鹼素）：安定神經、維持粘膜、皮膚健康，魚類（吞拿魚、大比目魚）、牛雞豬肉、全穀類、黃豆製品。

- 維他命B5（泛酸）：廣泛存在各種動物性植物性食物中，不太會缺乏。

- 維他命B6（吡哆醇）：神經傳遞重要營養素，可減輕經前不適、孕吐，雞肉、魚類、全穀類、小麥胚芽、堅果種子類。

- 維他命B7（生物素）：防止落髮、皮膚炎，廣泛存在各種動物性植物性食物中，如雞蛋、堅果、全穀類、動物內臟。

- 維他命B9（葉酸）：維持胎兒神經管健康，柑橘類、強化穀類、蘆筍、椰菜花、菠菜。

- 維他命B12：為造血重要營養素，普遍存在動物性食物中，如蛋黃、生蠔、肉類。



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他例舉，B雜之所以這麼受歡迎，是因為他不像咖啡因會引起神經興奮劑的作用，如果依建議攝取量補充，並不會有睡不著的問題，反而對於缺乏B雜的族群，補充之後有助於安定神經、幫助入睡。

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吃完B雜精神太好怎麼辦

陳心驊說，B雜是8種維他命B的綜合名稱，可以幫助人體代謝三大營養素，如果缺乏維他命B雜，身體卻無法好好代謝及利用飲食中攝取的營養素，就會容易感到疲憊、沒精神。

不過，他也要提醒「凡事沒有一定」，也有的人吃完B雜會精神很好，甚至有失眠、睡不著得情況，如果是吃完會睡不著的人，也可以避開晚上服用，改成早上補充也可以。

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