腸胃健康｜60歲婦長期便秘以為患大腸癌　惹禍原因竟是缺1維他命

排便不順不是腸道有問題，竟然是維他命缺乏症！



一名60歲女性長期排便不順，懷疑自己罹患了大腸癌，但檢查後並未發現腸道任何異狀，而原因竟然是因為「缺乏維他命B」。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長、外科醫師陳榮堅分享一起案例，一名60歲女性長期受排便不順困擾，但若是吃了瀉藥又會狂拉，由於她有家族大腸癌病史，擔心自己可能罹癌而求診，但經過檢查後，腸道並無任何異狀，於是醫師為她驗體內的維他命B雜，結果B12數值只有70、80 pg/mL左右，嚴重偏低，一般正常數值是200～950pg/mL。

缺乏維他命B導致排便不順 脹氣還會壓迫心肺

陳榮堅指出，很多人不會注意到，如果嚴重缺乏維他命B，會造成腸蠕動異常，而一旦腸子不蠕動，糞便就排不出來。他說明，這名女性患者就是因缺乏維他命B而導致排便不順，所幸之後把維他命B補起來，即恢復正常排便，可以2、3天解一次便，不必再吃瀉藥。

陳榮堅補充，一般來說，排便頻率1天3次到3天1次，都屬於正常。他也說明，無論便秘或腹瀉，排便不順是非常困擾的事，包括便秘愈久，糞便的水分被吸得愈乾，導致排便更困難；腸道不通時，腸道內分泌的毒素與菌相會愈變愈糟，以致腹脹氣，嚴重的脹氣甚至會壓迫到心肺，容易突然變得很喘，不可不慎。

台灣營養師林雨薇也表示，由於一一評估各種導致B雜缺乏的因素很花時間，所以初步判斷該不該補充維他命B雜時，也許可以先從判斷有無相關缺乏症狀開始，當身體已產生缺乏症狀，往往也是最需要適當補足維他命B雜的時候。

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缺乏症：疲勞虛弱、噁心嘔吐、中風危險也大增

林雨薇統整缺乏維他命B雜的常見共同症狀，包括疲勞虛弱；噁心嘔吐；抑鬱、急躁、失眠等精神異常；抵抗力變低、容易感染生病；以及消化不良、脹氣、便秘、腹瀉等腸胃道功能障礙。另外，根據台灣一項「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，當血漿中葉酸、B6 與 B12 濃度皆低時，缺血型中風的危險性將大幅度增加。

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營養師也建議，日常飲食多攝取含豐富維他命的食物，如攝取不足可額外由維他命B雜補充劑補足，如已有明顯嚴重缺乏症狀，其維他命B的使用方法及劑量及其他治療方法，則須與醫師作進一步討論。

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