阿茲海默症｜長輩常說「4句話」或為失智先兆！東西亂放也要小心
撰文：聯合新聞網
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阿茲海默症是一種腦部疾病，也是失智症中佔比最高的類型。中國名醫生指出，若家中長輩常說「四句話」，有可能是罹患失智症的前兆，大家一定要多注意。
根據《生命時報》報道，中國中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒指出，阿茲海默症最典型的症狀就是「進行性記憶下降」，也就是短期記憶力下滑，對陳年舊事反而記得比較清楚，而有失智傾向的人容易說出以下四句話：
甚麼？你再說一遍？
郭紀鋒指出，失智患者的明顯特徵就是短期記憶力嚴重衰退、注意力難以集中。就算是剛剛發生的事情，或剛說過的話，他們可能都會馬上忘掉。
這是哪裏？我怎麼到這裏來了？
患者對時間與空間的概念下降，常常會突然不認識過去熟悉的地方，或意識不到自己迷路，不會看路牌，有些人更不懂向外界求助，出現智商下降的情況。
我東西不見了，是不是有人拿走了？
短期記憶下降，經常找不到日常物品，也是失智典型的表現。患者總會放錯東西，且放錯的位置越來越不尋常，比如把手機放進雪櫃、把襪子放在餐桌上，或者是懷疑東西被他人拿走、家裏遭小偷等。
你們都不關心我！
失智患者的大腦皮層受疾病影響，情緒會出現極大起伏，經常發脾氣或特別敏感，覺得孤獨、無人關心，情緒上的反常反應並不固定，有的人從外向變內向，也有人由內向變外向，發展至疾病中期時，他們常社交變得畏縮，當想不起下面要說甚麼時，就乾脆不說話了。
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