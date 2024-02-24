失憶｜突忘女兒已婚、寵物離世　中年婦憂失智　醫生卻稱她患這病

韓劇常出現「失憶」情節，現實中真的也會發生嗎？台灣安南醫院神經內科日前有位熟齡病患因記憶錯亂來就診，她不僅忘了幾年前的事，連女兒結婚、家族旅遊等近期大事都忘記，讓女兒焦慮媽媽是否失智。



醫生檢查後發現，婦人罹患的是「短暫性全面失憶症」，這樣的狀況可能持續數小時到1天，不過多數人會在24小時內會恢復，但即使恢復，仍會有一小段記憶想不起來，像是用橡皮擦擦去一樣。

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台灣安南醫院神經內科醫生杜宜憲分享，日門門診有位太太由兩個女兒陪伴來看診。女兒提到，上禮拜媽媽在一次情緒低落大哭之後，突然出現記憶錯亂，不僅忘記前幾年的事情，還忘了寵物已在中秋節過世、女兒年初結婚、半年前才去過的家族旅遊等，甚至會不斷詢問一樣的問題，剛剛才講過的事情，沒多久又再問一次。

而除了記憶錯亂外，婦人還伴隨一點頭暈，往往過幾個小時後才開始好轉，慢慢能夠回憶一些過去的事情，也記得住新事件，不過那次大哭前半個月的事情，依然完全想不起來。

即便經過女兒反覆告訴媽媽發生了甚麼，她終於能回答出來，但反而讓女兒感覺是「學起來」而不是「想起來」。由於女兒擔心媽媽罹患失智症，所以急着帶她到門診檢查。

杜宜憲表示，類似狀況並非特例，經確認婦人沒有頭部外傷、當下也沒有癲癇發作，並完成腦波和磁振造影（MRI）等檢查之後，確認是「短暫性全面失憶症」（Transient Global Amnesia, TGA）。

中年後避免4可能誘發因素

杜宜憲說，TGA不算常見，患者以中老年人居多，且不限男女都可能發生；如果發生在年輕人身上，則較常和偏頭痛相關。

杜宜憲解釋，記憶可以分成「記得過去」和「記得現在」，舉例來說，記得自己小學的校名，和搬家前的地址、電話，屬於「記得過去」；記得自己現在要做甚麼事情、或怎麼到達當下地點，則屬「記得現在」。

而TGA就是無法「記得過去」和「記得現在」，並且是突然發生，但其他認知功能仍然正常。這樣的狀況可能持續數小時，也可能達到一整天，不過大多數在24小時內會恢復。然而就算有恢復，仍然會有一小段過去的事情想不起來，像是用橡皮擦完全去除了一樣。

目前仍無法完全釐清TGA成因，但5成以上患者在發作前都有一些誘發事件，包括精神壓力、情緒激動、劇烈疼痛或頭痛等，其中有些病例只是開個車、洗個澡就發生了。

他補充，TGA聽起來好像很可怕，其實絕大部分的人都會在1天之內康復，但需要就醫排除中風、癲癇、低血糖、藥物過量等嚴重神經疾病，而且TGA的復發率不高，所以也不用太擔心。

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