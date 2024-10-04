中耳炎丨未妥善處理恐致失聰！好發3歲以下孩子曾患這病要小心

台灣3歲的小潔本身因過敏性鼻炎及哮喘，需就醫追蹤，日前回診拿藥時卻發現喘鳴聲加重，鼻涕也變多，醫師告知家長可能合併上呼吸道感染，建議多觀察體溫及症狀變化。



小潔在2天後就因發燒和嚴重咳嗽回診，檢查發現雙側耳膜充血、光反射消失，小潔爸爸這才想起前1天女兒說過耳朵不舒服，三不五時就抓耳朵，因此醫師研判是中耳炎合併哮喘急性發作，給予抗生素和哮喘急性期用藥，5天後小潔回診已退燒且症狀獲得改善。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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中耳炎好發3歲以下孩子！ 醫解析過敏兒易罹病原因

台灣書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，急性中耳炎是兒童最常見的細菌感染之一，好發於3歲以下兒童，中耳與鼻咽部之間透過耳咽管連通，當鼻過敏或感冒時，耳咽管可能發生阻塞、功能失調，使得細菌容易進入中耳造成感染，臨床上常見兒童在上呼吸道感染後1到7天左右併發中耳感染。

台灣書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，急性中耳炎是兒童最常見的細菌感染之一，好發於3歲以下兒童。（Leo Rivas/Unsplash）

根據統計，本身有過敏性鼻炎的兒童罹患中耳炎的機率是一般兒童的2到4倍，其中約80%在3歲以前至少得過1次中耳炎，而3歲以下兒童上呼吸道感染時，約有30%會併發中耳炎。

為何過敏兒比較容易發生中耳炎？蘇軏解釋，過敏性鼻炎、哮喘患者受到過敏原刺激時容易有鼻黏膜、呼吸道黏膜發炎、水腫的變化，而影響耳咽管功能，分泌物也會增加，當分泌物過多，就會需要常常擤鼻涕，而擤鼻涕時產生的壓力，也容易讓含有病毒、細菌的分泌物逆流進入耳咽管，使得病菌容易在中耳滋生，引起中耳炎。

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中耳炎不只耳朵痛 未妥善處理恐失聰

蘇軏提到，急性中耳炎發生在較小的幼兒時，除了發燒、偶爾抓耳朵外，常常沒有特定症狀表現；較大的兒童，臨床表現可能會有耳朵痛、耳鳴、聽力受損、暈眩等症狀。在耳鏡檢查時可能會發現耳膜充血、光反射消失、不透明、膨出甚至穿孔等變化。

關於急性中耳炎治療方面，蘇軏說明，以抗生素為主，會依照兒童的年齡、疾病嚴重程度以及病史、過敏史等選擇適當的抗生素及療程，針對合併發燒或耳朵疼痛症狀的患者，會搭配消炎止痛藥來緩解不適。中耳炎如果未經適當治療可能影響聽力，也可能出現內耳炎、乳突炎、中樞神經感染等併發症。

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最後，蘇軏提醒，1周內有上呼吸道感染的患者，倘出現新的發燒或耳朵疼痛等疑似中耳炎的症狀，應盡快就診評估是否需要接受抗生素治療。值得注意的是有過敏性鼻炎的兒童比一般兒童更容易罹患中耳炎，因此當出現疑似呼吸道感染時，應特別當心。

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