聽覺受損｜挖耳力道不當傷耳膜？急性中耳炎未及時治療耳膜會穿孔

你洗完澡會習慣掏耳朵嗎？小心力道不當傷耳膜！



台灣一名公務員從中學開始，就有掏耳朵的習慣，某次不慎掏破，一陣劇痛後卻未就醫，從此耳朵時不時流湯並伴隨臭味，連帶聽力也下降。

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耳朵長期流出黏液、散發惡臭，聽力也下降

台灣阮綜合醫院耳鼻喉科主治醫師林宏儒指出，近期門診接連兩位男性，都是單側耳長期流出黏液且散發惡臭，不但聽力下降，還有耳鳴及疼痛感，嚴重影響生活品質與工作表現。經檢查發現他們患側耳的耳膜穿孔使聽覺受損，相較健側耳少了約20～30分貝聽力。

台灣張姓公務員45歲，中學開始有用掏耳棒去撓的習慣，有次不慎掏破，一陣劇痛後卻未就醫，從此耳朵時不時流湯並伴隨臭味。後來以內視鏡微創補法手術，從耳道進入，切一小塊軟骨膜來補耳膜破洞，外觀並無傷口。

台灣另一名48歲曾姓裝潢師傅，高中時某次在工地差點被操作中的釘槍擊中，槍釘打在木板上突如其來的巨響，讓頭腦和耳朵陣陣嗡嗡作響、隱隱作痛，不記得過多久時日，耳朵就時不時流湯並飄出臭味，但也拖著沒就醫。因為他的耳膜破洞比較大，林醫師以傳統手術從耳後進入耳道，清除纖維化組織，並在耳後取一小塊筋膜組織鋪在破損處，作為橋樑，讓耳膜藉自我修復能力再長出來。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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掏耳朵、突然高分貝音量，小心耳膜穿孔

林宏儒說明，急性中耳炎併耳膜穿孔並不少見，造成原因通常是外傷或感染。外傷有兩種，一是物理性撞擊，最常見是洗澡洗髮後掏耳朵，不慎傷及耳膜，偶爾發生於頭部撞擊引發顳骨骨折造成。第二是壓力性創傷，例如突然性的高分貝音量（鞭炮、槍聲等），擤鼻涕太過用力，或搭飛機、潛水等內外壓力變化劇烈導致耳膜破損。而感染引起則多是呼吸道、中耳腔感染後出現的中耳炎。

急性中耳炎未及時治療，耳膜會產生小破洞

林宏儒強調，雖然急性中耳炎頂多紅腫熱痛，不會立即造成耳膜破損，但若未及時治療，感染範圍擴大，耳膜會自動產生小破洞，即「耳膜穿孔」，好讓淤積耳內的膿瘍流出。但耳膜穿孔若超過3個月沒癒合，就表示中耳炎已慢性化，聽力會減少20〜30分貝，嚴重影響聽覺。

小昆蟲誤入耳朵怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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林宏儒表示，臨床上觀察到，急性中耳炎導致耳膜永久性穿孔在30歲以下很罕見，這是因為近數十年來，抗生素治療已經很發達，呼籲民眾，無論中耳發炎有無併發耳膜穿孔，都要及時就醫，並按照醫囑接受完整的抗生素療程，才不會造成永久性聽力傷害。

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