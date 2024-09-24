鼻鼾｜Apple Watch、Galaxy Watch能測睡眠窒息症？美FDA核准功能

美國食品藥品監督管理局（FDA）正式核准Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10以及Apple Watch Ultra 2的睡眠窒息通知，該功能可以用來偵測睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症），被歸為「評估睡眠窒息症風險的非處方裝置」。



手錶也能檢測睡眠窒息症？ 智慧手錶功能再突破

台灣睡眠醫學會前理事長、新光醫院胸腔內科主任林嘉謨表示，以智慧手錶等穿戴裝置來監測睡眠品質，已成醫療趨勢，可以成為初步自我評估的簡易工具，可以得知睡眠期間是否缺氧。但如果想要確定是否罹患睡眠窒息症，還需必須至醫院接受詳細檢查。

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林嘉謨說，使用智慧手錶的民眾愈來愈多，如果我國食藥署也核准類似功能，高風險族群可以先自我評估，掌握自身罹病風險，如果結果異常，就需積極就醫，尋求正規醫療協助。

智慧手錶百花齊放 健康功能五花八門

Apple Watch並非第1款支援睡眠窒息症偵測的智慧手錶，知名的健康科技公司Withings早具備類似功能，不久之前三星Galaxy Watch也獲得FDA核准，可偵測睡眠窒息症。

三星旗下Samsung Health Monitor服務的睡眠呼吸中止偵測功能，係在今年2月取得美國FDA的低風險創新器材（De Novo）認證，為FDA核准相關應用的首例。三星預計在第3季於美國Galaxy Watch系列內建的Samsung Health Monitor正式上線。

根據外電報導，透過Galaxy Watch系列搭載的BioActive感應器，可在用戶睡眠時監測其血氧濃度，並分析其血氧濃度數值與呼吸暫停／低通氣量的變化關係，接著預估呼吸暫停低通氣指數（Apnea-Hypopnea Index），藉以辨識中度至重度的阻塞性睡眠窒息症。用戶只需在10天內追蹤兩次睡眠，每次持續時間達4小時以上，便能判斷是否出現睡眠窒息症狀。

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蘋果公司於今年9月新品發表會首次宣布睡眠窒息通知，將在watchOS 11系統更新時，一併推出。不過，這項功能並非診斷工具，而是提醒使用者可能有睡眠窒息症，如有異常，應到醫院看診尋求醫師的診斷。

新加睡眠呼吸偵測模式，可以有效偵測出用家睡眠時潛在的睡眠窒息症。（資料圖片）

使用者睡覺時配戴Apple Watch，30天內蒐集追蹤10個晚間睡眠資料，透過手錶內建的程式評估使用者罹患睡眠窒息症的風險。除了風險評估外，還能提供有關夜間睡眠干擾等詳細資訊。

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智慧手錶檢測立大功 實現即早發現與治療

台灣家醫科醫師陳昱彰今年3月於臉書提及Apple Watch睡眠分析功能，幾年前，某次門診，一名患者走進來表示，最近某智慧型穿戴裝置偵測到深眠期好像愈來愈短，想來看診，他沒有任何不舒服，當時安排身體檢查與問診，最後發現患者為丙肝患者，並未治療，以致肝硬化。

陳昱彰表示，之後曾建議幾名疑似睡眠呼吸中止的患者使用Apple Watch，再根據健康app結果，轉介至大型醫院睡眠中心安排睡眠測試，最終均確診睡眠呼吸中止。

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