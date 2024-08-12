腸胃健康｜反覆胃痛怎麼辦？10種養胃食材、按壓3穴位紓緩胃不適

現代生活型態太忙碌，許多人飽受胃痛之苦，一直反覆胃痛怎麼辦？



中醫分享一案例，透過中藥和飲食調整，並少吃麵食，患者胃痛症狀顯著改善。中醫師以下推薦10種養胃食材。

為什麼胃痛這麼難治？中醫揭曉3大成因（按圖看清👇👇👇）

台灣中醫師簡心潔指出，從中醫觀點，胃痛常見成因有以下3個：

1. 胃氣虛寒

這類患者通常有三餐不定時、喜溫喜按（喜歡溫暖，按了胃痛的地方比較舒服）、喝冰飲會加重疼痛等特點。

2. 氣滯生痰

表現為胃脘停水、胃氣不和、上逆嘔吐等症狀。

3. 肝胃不和

患者常伴有胃脘脹痛、胃嘈雜、口苦、煩躁易怒等不適感。

少吃麵改吃白飯 中藥＋調整飲食改善胃痛

簡心潔分享診間一個實際案例，台灣一位長期反覆胃痛腹瀉的患者，吃甜食就會出現胃嘈雜、胃酸倒流等症狀，西醫檢查發現有輕微消化道潰瘍現象。經過中醫診斷，確定屬於胃寒型胃痛，並發現患者飲食以麵食為主，甚至不吃澱粉。在給予順氣散寒止痛藥物，並囑咐其好好吃飯後，患者服藥一周，胃痛症狀緩解，甚至停用了止痛藥；後續調整飲食，症狀未再出現。

▼胃痛成因眾多，而常見的情況有4種，有什麼成因和症狀？（按圖了解👇👇👇）

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10種養胃食材助緩解不適

簡心潔提到，針灸治療也是緩解胃痛的好方法，對於不怕針的患者來說是個不錯的選擇。除了就醫治療外，日常生活中也可以透過飲食調理來改善胃部健康，簡心潔推薦10種養胃食材，包括南瓜、秋葵、生薑、白飯、蓮藕、黑白木耳、海帶、椰菜、菇類和山藥。

按壓3穴位紓緩胃部不適

此外，簡醫師也分享3個可以按壓的穴位，有助於紓緩胃部不適，包括位於膝蓋上緣外側邊緣的「梁丘穴」；足背第二、第三蹠骨結合部前緣的「門金穴」，以及小腿前外側犢鼻下3寸處的「足三里穴」。

按壓3穴位紓緩胃部不適（Facebook@簡心潔中醫師）

養成6個好習慣遠離胃痛

最後，簡醫師提出6個養胃生活習慣，有助於預防胃痛復發，這些習慣包括：

1. 清淡飲食、戒除炸烤辣甜等重口味食物。

2. 避免攝取過多咖啡因。

3. 保持心情平和。

4. 三餐定時細嚼慢嚥。

5. 早睡早起適量運動。

6. 改吃白飯少吃麵類。



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