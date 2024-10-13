下背痛｜睡覺走路運動時突然疼痛？長期背痛伴隨3症狀需就醫檢查

據統計，有高達8成的人曾經歷下背痛。下背痛的定義是從肋骨下緣到臀部上緣的疼痛，疼痛方式多樣，可能是刀割、悶痛或神經抽痛等。



有些人在睡覺時會因背痛而醒來，或在走路、運動時突然出現疼痛。醫師提醒，長期背痛要警覺！

下背痛如何治療？（按圖率先了解👇👇👇）

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髖關節問題易被誤診為下背痛

台灣彰化秀傳醫院骨科部主任胡名賢指出，由於下背痛的症狀多樣化，許多疾病常被誤診為下背痛。他舉例，髖關節疾病最常見的是梨狀肌症候群，這可能會跟下背痛誤解，梨狀肌位於髖關節後方，主要負責大腿的外轉和外展動作，長時間走路、久坐或勞動，如起立、蹲下等動作，常會導致梨狀肌發炎。

核磁共振檢查下背痛有局限性

核磁共振可診斷下背痛？台灣羅東博愛醫院復健醫學科主治醫師王靖宇認為，核磁共振檢查下背痛有部分局限性，因為核磁共振檢查有標準的擺位和位置，但有些下背痛患者的問題並不在標準檢查範圍內，容易漏掉一些可能是患者長期背痛治不好的病兆。

▼下背痛有兩種：機械性、發炎性 （按圖率先了解👇👇👇）

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下背痛如何治療？

背痛問題如何緩解或治療？台灣中山醫學大學附設醫院骨關節復健科主任陳耀仁建議，可以透過運動增加脊椎或腹肌的肌力、耐力和柔軟度，減少將來再發生背痛的機會。如果已經出現肌肉無力或大小便問題，就必須考慮手術治療。

台灣中山醫學大學附設醫院骨外科病房主任林聖傑補充，治療下背痛可以透過適度休息，同時使用冰敷或熱敷減輕疼痛和發炎；也可以尋求物理治療或適度運動來加強背部肌肉。伸展運動可以放鬆背部肌肉，同時強化背部和腰部。

王靖宇強調，對病患進行評估時，不管是病史還是理學檢查，都必須做整體性的評估和詢問，才能找出真正的下背痛原因，避免病患接受不必要的手術或介入性治療。

8成人曾受下背痛困擾 非特異性下背痛怎麼辦？

根據統計，高達8成的人曾經歷下背痛，其中大多數病例屬於無法找到原因的非特異性下背痛。對於這類疼痛，可選擇使用止痛藥物、儀器治療、物理治療或脊椎旁注射治療，多數情況下均能逐漸緩解；儀器治療包括熱敷、拉腰、電療，而物理治療則注重於手法矯治和運動治療。

另外，林聖傑指出，背痛的成因也可能是長時間姿勢不良、突然施力不當、壓力、情緒造成的肌肉緊張，或外傷車禍等意外事故。王靖宇建議，預防下背痛要避免長時間站立或坐著，不要彎腰或坐得太低；在運動方面，脊椎活動時需要高度穩定，要靠核心肌肉來支撐脊椎。

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長期背痛可能是脊椎疾病 這些症狀須注意

台灣成大醫院骨科部主治醫師許哲嘉提醒，長期背痛，特別是伴隨夜間疼痛、體重減輕、下肢無力，就要前往醫院做專業評估，找出骨鬆性壓迫性骨折、病理性骨折、腰椎滑脫、椎間盤破損發炎、脊椎感染等疾病，評估是否需要手術治療以縮短病程。

台灣成大醫院復健部主治醫師徐麟傑則表示，當下背痛合併坐骨神經痛時，需區分疼痛來源是腰椎還是臀部，若是臀部的病灶，復健科醫師會選擇使用超音波導引注射。

醫師們提醒，預防背痛要從小細節做起，保持正確姿勢，定期進行肌肉強化和伸展運動，注意體態控制，過重的體重也會增加脊椎負擔，絕對不可輕忽。

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