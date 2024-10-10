秋天易感到悲傷打不起精神？中醫教按2穴位1茶飲4蔬果緩解抑鬱

秋天對你來說，感覺是chill？還是「悲」涼？大自然蕭瑟，再加上秋颱猖狂，如果放個颱風假還是讓你感覺有點悲，絲毫打不起精神，中醫師有方法帶你爬出心情低谷，生活節奏chill起來！



今年秋日節氣「寒露」落在10月8日。台灣成功馬光中醫診所醫師黃湘筑指出，古文中常出現許多感嘆秋天悲涼的詞句，像是宋玉〈九辯〉：「悲哉！秋之為氣也！蕭瑟兮，草木搖落而變衰。」而〈長歌行〉中的「常恐秋節至，焜黃華葉衰。」則呈現古人不但悲秋，更害怕秋天的到來。這到底是古人太過情緒敏感，還是秋天真的是一個悲傷的季節呢？

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悲秋情緒可能受到褪黑激素增加有關

黃湘筑表示，按照中國古代的五行（金、木、水、火、土）學說，七情中的「悲」對應到金，而四季中的「秋」也對應到金。因此古人認為，在秋天容易產生悲傷的情緒是和自然一致的。

而若再看現代醫學研究「悲秋」情緒的產生和人體生理的關係，黃湘筑說，大有關係。入秋以後，由於日照時間縮短，強度減弱，尤其又遇上秋風陰雨天氣，大腦「褪黑激素」分泌增加，使人體甲狀腺素和腎上腺素分泌受到抑制，人的心情就容易低沉消極，精神也容易萎靡、提不起勁，對應古人說的「天昏昏兮人鬱鬱」，也就是現代醫學所謂的「季節性抑鬱症」。

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季節性抑鬱症狀 你中幾個？

黃湘筑提供了一個季節性抑鬱症的簡單自我檢測表，包括：

1. 胃不舒服、食慾降低

2. 提不起勁

3. 身體沉重、疲憊

4. 頭重、頭痛

5. 失眠

6. 早上爬不起來

7. 肩膀僵硬酸痛



以上症狀如果符合3項以上並持續1～2周以上，黃湘筑建議，最好盡快向專業醫師尋求協助了！

中醫從疏解肝壓力著手

黃湘筑指出，依據五行相生相剋理論秋屬金，金剋木，而木在五臟中又代表情緒控管之臟—「肝」，當肝被金剋而無法發揮正常功能，便容易墜入憂愁煩惱中，因此疏肝解鬱是季節性抑鬱的最佳解方。

中藥茶飲包

黃湘筑建議可以自製茶飲包。藥材包括：

- 柴胡3錢。

- 薄荷、當歸、芍藥各2錢。

- 白朮、甘草各1錢。



黃湘筑說，這是逍遙散的變方。主要作用為養血柔肝，使肝氣流暢，健脾胃、補元氣，使人精神飽滿、身心舒暢。

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穴位按摩

黃湘筑表示，有2穴位可搭配按摩保養。

1. 肝經的「太衝穴」能疏肝理氣、清肝火、緩和情緒，

2. 養心安神的心經的「神門穴」，對於情緒平穩和提振精神有一定的效果。



生活作息有節奏 抗抑鬱食物吃起來

黃湘筑建議秋天要注意調整生活作息：

1. 每天曬15分鐘的陽光，切記避開正中午紫外線最強的時候。

2. 三餐均衡飲食，適度攝取蓮藕、蓮子、紅棗、龍眼等有養心安神的作用，核桃、魚類等含有較多磷質對改善焦慮、抑鬱很有幫助。

3. 養成良好的運動習慣，因為運動會產生俗稱「快樂荷爾蒙」的腦內啡能使人感到舒適、愉悅並正向思考。



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