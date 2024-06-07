下背痛｜在2時間特別痛是僵直性脊椎炎警號？醫揭6常見症狀勿忽視

下背痛的原因是什麼？其實下背痛不一定只是單純的疲勞或痠痛，尤其是長期下背痛的人，要當心可能是僵直性脊椎炎！



醫師提醒，如果特別在「2個時機點」感到患處特別僵硬，就要小心。

▼下背痛有兩種：機械性、發炎性 （按圖率先了解👇👇👇）

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下背痛的原因？持續下背痛是僵直性脊椎炎警訊

台灣亞東醫院復健科黃昭竣醫師表示，持續性的下背痛可能是僵直性脊椎炎的警訊，這種慢性發炎性疾病好發於20～40歲的年輕人，男性是女性的4倍，且常有家族病史。雖然目前無法根治，但透過適當治療可有效控制症狀、減緩病程進展，民眾切勿忽視，以免錯失治療良機。

一般背痛與僵直性脊椎炎有何不同？

台灣亞東醫院過敏免疫風濕科陳遊醫師解釋，僵直性脊椎炎的下背痛通常與一般因受傷導致的下背痛不同。患者在長時間維持同一姿勢後會感到疼痛，稍微活動後疼痛會緩解；症狀持續3個月以上，在半夜和清晨時會特別僵硬，若長期忽視，不僅疼痛會持續、惡化，還可能導致脊椎關節骨質永久性沾黏，造成骨骼畸形、甚至失能，嚴重影響日常生活。

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僵直性脊椎炎症狀，6常見症狀千萬別忽視

台灣陳遊醫師說明，僵直性脊椎炎的常見症狀包括但不限於：

- 下背痛持續超過3個月，休息無法緩解，但運動可改善

- 早晨起床時下背部特別僵硬

- 膝蓋、腳踝、腳跟發炎疼痛

- 手指與腳趾腫脹疼痛

- 虹彩炎、眼睛疼痛、視力模糊

- 感到疲累、食慾不振、體重減輕



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僵直性脊椎炎治療，藥物分三大類須注意副作用

台灣陳遊醫師表示，僵直性脊椎炎的藥物治療分三大類，建議患者與醫師討論，制定合適的治療方案：

非類固醇消炎止痛藥

主要用於減輕疼痛和脊椎發炎，但須留意腸胃不適、水腫等副作用，長期使用需定期監測血液。

免疫調節劑

主要調節免疫系統並針對周邊關節發炎，可能引起腸胃不適、頭痛、肝功能異常等副作用，男性可能影響精子數量，但停藥後可恢復。

生物製劑和小分子口服藥物

適用於對其他藥物無效的患者，可直接抑制相關細胞激素、阻斷發炎反應，但因影響免疫力，有慢性感染的患者需謹慎使用。

４個較常見睡姿分析：（按圖了解👇👇👇）

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復健運動有助維持關節靈活度

台灣黃昭竣醫師提醒，規律運動和體育活動對維持關節靈活性、減少僵硬至關重要。他推薦以脊椎伸展為主的運動，如輕柔伸展、游泳、步行、慢跑、瑜伽和太極拳等，都是僵直性脊椎炎患者不錯的復健運動選擇。睡眠姿勢方面，建議患者平躺或趴睡，枕頭不要太高，床鋪應選擇能分散脊椎重量的類型，以減少脊椎負擔。此外，戒菸和維持均衡飲食也有助控制病情。

延伸閲讀：

僵直性脊椎炎不只下背痛！症狀有哪些？如何舒緩？原因、治療、運動懶人包

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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