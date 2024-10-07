滑鼠手｜時常手麻無力？當心患腕隧道症候群3方法改善腕隧道疼痛

時常手麻手指無力嗎？小心腕隧道症候群（腕管綜合症）找上你！腕隧道症候群（Carpal tunnel syndrome, CTS）是一種影響手腕和手內部神經的常見疾病，因為控制手腕和手的感覺與運動的正中神經（Median nerve），而正中神經會通過手腕一段稱為「腕隧道」的區域，故得名。

文： Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



當正中神經被限制在腕隧道的骨頭和肌腱之間時，可能會使手及手腕感到刺痛與麻木，或者手腕和上臂會感到一種尖銳的刺痛感。以下介紹腕隧道症候群的症狀、原因、治療、診斷與改善方式。

▼根據手麻的狀況，推測可能的原因（按圖👇👇👇）

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腕隧道症候群的症狀

腕隧道症候群的症狀包括疼痛、刺痛、麻木感和握力下降，會影響手腕、手和手指，有些人甚至連上臂或肩膀也會感到不適，若症狀輕微，其實只要簡單地甩動手和手腕，就可以減輕症狀，不過這些症狀可能會在晚上惡化，甚至干擾睡眠。

腕隧道症候群該看哪一科？

每個人的情況略有不同，因此有些症狀可能不在上述所列，如果對症狀有任何疑慮，請直接洽詢醫師。建議可以掛神經內科、復健科、骨科，尋求專業診斷與治療。

4招改善滑鼠手（按圖看清👇👇👇）

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腕隧道症候群的原因

手腕持續做重複的動作，例如打字或寫字等，都可能導致手腕腫脹。當手腕腫起時，腕隧道便會變窄，而壓迫到正中神經，造成疼痛和其他症狀。懷孕婦女因荷爾蒙改變，使體內有更多液體堆積，這也會造成手腕腫脹，更易罹患腕隧道症候群。某些疾病例如肌肉和骨骼缺陷、甲狀腺機能低下（Hypothyroidism），以及糖尿病（Diabetes），也都可能增加罹患腕隧道症候群的風險。

對上班族來說，手腕疼痛是習以為常的事，因為太常使用鍵盤和滑鼠工作，易導致手腕疼痛和手麻木，這些都是腕隧道症候群的症狀，而腕隧道是在手腕裡，讓肌腱與正中神經通過的管道，當肌腱腫起來壓迫正中神經時，即會引發腕隧道症候群。這正中神經負責控制大拇指、食指、中指和無名指的運動，當受損或受壓迫時，手會感到麻木、虛弱及疼痛。

腕隧道症候群的罹患風險

根據腕道症候群的流行病學研究指出，一般人口腕道症候群的罹患率約0.1%，其中女性較男性容易發病，而現今久坐辦公的生活型態也導致腕隧道症侯群更為流行，腕隧道症候群因此也被稱作「滑鼠手」。

某些工作狀況，也會增加罹患腕隧道症候群的風險，例如工作時需要使用會震動的工具。當發生某些導致神經受損的情況時（例如：糖尿病神經病變），也可能增加正中神經受損的風險，導致發炎（例如類風濕性關節炎，Rheumatoid arthritis）造成手腕肌腱腫脹，進而引起腕隧道症候群。其他會導致腕隧道症候群的狀況，包括停經、肥胖、甲狀腺缺陷（Thyroid disorders）及腎衰竭（Kidney failure）。

手腕持續做重複的動作，例如打字或寫字等，都可能導致手腕腫脹。（Milad Fakurian/Unsplash）

腕隧道症候群最主要和一些行為有關，包含如下：

1. 重複的手部動作

2. 怪異的手部姿勢

3. 用力緊握

4. 機械性地壓迫手掌



容易罹患腕隧道症候群的職業

最常罹患腕隧道症候群的職業，有收銀員、美髮師、紡織人員或裁縫師。麵包師和從事常需要彎曲手指及手腕工作的人，例如擠牛奶、使用噴漆槍和人工除草的人。

腕隧道症候群的檢查與診斷

醫師會藉由拍打手腕的正中神經、彎折手腕，以及讓正中神經維持某個固定姿勢幾秒鐘，來檢查手腕狀況與評估疼痛程度，醫師也可能要求做其他測試，來確認手腕的神經和肌肉狀況。

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根據台北榮民總醫院的衛教資訊，腕隧道症候群的診斷有以下五種方式：

1. 提內氏徵象（Tinnel's Sign）

在腕部掌面正中神經經過處以扣診槌輕敲，引起該神經分佈處有觸電的感覺。

2. 腕屈曲測驗

請病患兩手置於桌上，兩前臂垂直朝上，然後兩手腕完全屈曲，兩拳相向，握60秒鐘看是否會引發症狀。

請病患兩手背相觸，兩手與兩前臂成90度，兩手指尖指向自身，維持60秒看是否會引發症狀。

3. 疼痛測試

以血壓計之氣壓帶置於上臂，並加壓至超過病患的收縮壓後，可加強其疼痛。

4. 觸覺與肌力檢查

檢查時可見正中神經分佈的區域喪失對輕觸及針刺的感覺；拇指外展短肌（Abductor Pollicis Brevis）及拇指對掌肌（Opponens Pollicis）也可能會出現無力症狀，晚期的病患可見拇指球肌突萎縮，由其是拇指外展短肌萎縮。

5. 神經電生理學診斷

神經任一段受到壓迫一段時間後，該處的神經傳導速度可能會減慢。所以，正中神經感覺傳導速度可能在經過腕部隧道以前（即指尖至手腕），傳導速度會減慢，在過了這段後，神經傳導才恢復正常。以上為最主要、早期的神經電生理變化。

腕隧道症候群的後期，不只是感覺神經受影響，連運動神經也會受影響；所以肌電圖可見運動單位減少，表示有肌肉萎縮情形，且會有肌肉自發性放電現象，表示從腦脊髓的神經訊號傳不過來，肌肉處於無指揮狀態，因而有自發性放電現象。

腕隧道症候群的治療

工作與生活調整

如果已經知道是什麼導致你有腕隧道症候群症狀，請立即停止這些行為。如果原因是來自工作而難以避免，建議與雇主討論如何調整工作的方式，例如換使用別的工具或分配休息時間。此外，也可以積極地改變生活習慣，例如打字時使用手腕護墊，以較舒服的姿勢打字，建議也可以向物理治療師，或職能治療師尋求建議。

藥物、副木（splint）或手術治療

接下來重點是解除正中神經的壓力，醫師可能會建議使用藥物、手腕副木以及手術。藥物一般是用來短暫緩解症狀，可以口服或直接注射到手腕裡；而副木一般會在晚上使用，不過如果白天配戴也可以；當其他治療方式都不見成效時，則會透過手術，讓腕隧道症候群有更多改善的空間，手術有較高機率改善現況，使病症不再復發。手術後應讓手腕休息至少六週，讓手腕痊癒，且避免併發症發生。

下列整理腕隧道症候群治療的幾個要點：

- 服用醫師指示的藥物。

- 改變導致腕隧道症候群的行為。

- 切勿延遲治療，因為一旦發生肌肉萎縮，完全康復的機會將會降低。

- 若白天也戴著手腕副木，偶爾應把副木拿下來，讓手腕及手運動一下，不可以完全不用手或不讓手活動。



5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）

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改善腕隧道疼痛的3方法

適當的工作環境能預防腕隧道症候群的發生。這裡提供一些讓你手腕減輕疼痛的小撇步：

1. 減少讓手腕呈現奇怪的姿勢：使用墊子或能讓手腕休息的東西，最好讓手腕處在合適的高度，不要太高也不要太低。也可以在工作台使用可調整的桌板，來防止彎折手腕。

2. 將壓力的影響降到最低：不管是使用刀子、釘槍還是電腦滑鼠，都要妥善挑選工具，來減少手的抓握。

3. 將活動範圍降到最小：確保所有的工具，都在手臂伸長可及的地方，減少讓手和手腕用重複的方式活動。可能的話，工作一段時間應休息一下，以放鬆手腕。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腕隧道症候群該看哪科？症狀、原因、治療與檢查】

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