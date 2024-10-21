咳嗽｜痰6顏色反映不同健康問題！1方法解決孩子痰咳不出紓緩症狀

痰的顏色和狀態是身體健康的重要指標，觀察痰的顏色，可以了解自身健康狀況。



醫師指出，痰可以分為6種不同類型，每一種顏色都暗示著不同的健康問題，若出現血絲要小心肺癌徵兆。

6種不同類型的痰反映身體狀況（按圖👇👇👇）

+ 5

台灣兒科醫師傑登表示，咳嗽時，可以藉由痰的狀況了解身體目前的情況，一旦健康或呼吸道出現問題，痰的顏色和狀態也會有所改變。他列舉以下6種不同類型顏色的痰，適用於大人和小孩：

1. 白色痰：通常為一般感冒或過敏引起，偶爾才有且量少的話為正常。

2. 白色泡沫痰：常見於慢性支氣管炎、哮喘、肺積水、心臟功能不佳、腎功能異常等情況。

3. 黃綠色痰：可能為細菌感染造成的肺炎或支氣管炎，也可能是肺結核。

4. 灰黑色痰：通常出現在長期接觸碳粉、沫煤、石灰等粉塵，或者是長時間吸煙的人身上，這種痰的形成是由於污染物在肺部積聚，造成肺部塵埃沉積。

5. 血絲（塊）痰：可能是因咳嗽造成的黏膜出血，但也要小心可能是肺結核或肺癌的徵兆，一旦出現就需要注意。

6. 腥臭的鐵鏽色狀痰：可能是肺膿瘍，是細菌破壞肺部組織，使膿液聚積形成膿瘍。



孩子痰咳不出來怎麼辦？醫：稀釋痰液後吞下

另外，當孩子咳嗽時，痰一直咳不出來，也讓家長們傷腦筋！有爸媽會問「拍痰沒用，難道就這樣讓小孩的痰咳不出來嗎？」台灣傑登醫師解釋，其實小朋友把痰咳到喉嚨後，直接吞下去也無妨，只要讓痰液變得較稀，方便咳到咽喉處吞下，痰就會順利進入到胃裡被胃酸分解。台灣傑登醫師特別強調，吞下的痰不會重新跑回氣管，因為吞嚥時，「會厭軟骨」會把氣管開口蓋住。

相關文章：痰｜喉嚨有痰會咳嗽可能是鼻水倒流？教你用症狀簡單分辨有痰原因👇👇👇

+ 15

台灣傑登醫師提到，如果寶寶咳出混著黏黏像豆腐花的痰，代表咳嗽太激烈，刺激嘔吐反射，把胃裡半消化的奶吐出來。他建議，家長可以多讓寶寶補充水分、適度使用化痰藥物，以及進行氣霧治療，藉此稀釋痰液，讓孩子更容易將痰咳到喉嚨吞下，減輕不適。

長期咳嗽的5大成因（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：咳嗽總是停不了？醫揭5大原因不只感冒、哮喘 這部位也釀禍

延伸閲讀：

咳嗽可能導致肋骨骨折！醫公開咳嗽、打噴嚏正確方式 老人跟這4種人必學

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」