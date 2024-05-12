咳嗽｜久咳不停痰液濃稠偏黃有血絲！一文看清支氣管擴張症症狀

台灣58歲簡阿姨從不抽煙，前幾個月卻突然久咳不停，痰液濃稠偏黃且帶有血絲，吃藥後雖稍有改善，但幾周後又變本加厲，近日還合併發燒、沒食慾。



就醫檢查後發現，左肺下方的支氣管變得粗大，裡面全被痰塞滿，確診為「支氣管擴張症」，後來透過藥物及呼吸復健，症狀才大幅改善。

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支氣管擴張症成因

收治病例的台灣亞洲大學胸腔內科主治醫師謝逸安表示，「支氣管擴張症」簡單來說，就是肺部支氣管壁因為先天或後天的原因導致結構破壞，小支氣管失去彈性彎曲及擴張，形成永久不可逆性的擴張，導致痰液容易堆積，而支氣管壁上負責執行痰液清潔的纖毛，也因反覆發炎遭到破壞讓症狀雪上加霜。

支氣管擴張症症狀

患者常見的症狀為咳嗽不止，不僅早晨會咳出又髒又濃的黃痰，甚至還有血痰、呼吸困難及胸痛等併發症，呼吸道感染頻率也會隨之增加，若是長期未治療，還會導致食慾減退及容易疲倦，增加呼吸衰竭的風險。

支氣管擴張症常見病因（按圖看清👇👇👇）

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支氣管擴張症治療方法

謝逸安提醒，支氣管擴張症是一種慢性病，目前尚未有可恢復已破壞支氣管健康的治療方式，但若能適當的清除痰液，就能有效避免支氣管擴張症持續惡化。治療重點以非藥物的痰液清除方法為主，藉由適當的姿勢引流、拍背、學習呼吸控制及氣道清除技術，再搭配化痰藥及排痰劑、吸入性支氣管擴張劑，多半能改善症狀。簡阿姨在接受適當治療1個多月後，咳嗽濃痰情況大幅改善，也未再有咳血情形，生活品質也逐漸變好。

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哪些原因會造成慢性咳嗽？

謝逸安表示，慢性咳嗽原因很多，常見包括急性感染如黴漿菌、慢性呼吸道疾病如氣喘和肺阻塞、肺部以外器官如鼻涕倒流或胃酸倒流等，以及非感染性的全身性發炎疾病，都是可能引起久咳不癒的原因。他提醒，因慢性咳嗽原因眾多，若久咳不癒超過半個月，應主動尋求胸腔科醫師協助，且療程期間要積極就醫並且耐心配合醫師，才有機會治好慢性咳嗽。

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