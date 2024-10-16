發燒｜體溫升高非壞事？超過這度數要降溫　3退燒藥成分及副作用

民眾發燒時除了身體不舒服，不少人也會擔心持續發燒恐延誤病情，因此常會至藥局購買退燒藥品，但是當發燒症狀出現時，有必要吃退燒藥品嗎？



台灣家庭醫學醫學會醫師方文輝表示，適度的發燒可以提升免疫系統的效能，在未確定病因前，不要冒然退燒！

3大常見退燒藥成分（按圖了解👇👇👇）

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體溫升高並非壞事！ 超過這度數才要積極降溫

方文輝說明，人體會發燒主要是因為外來的病原體感染（如病毒、細菌），也有部分原因是體內異常的細胞導致發炎反應（如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病）。這2種情況都會促使我們的免疫細胞釋放細胞激素，當大腦下視丘的體溫調節中樞接收到細胞激素的訊息後，就會升高體溫。

當體溫升高後，會加速血液循環，可以促使免疫細胞更快速處理病原菌，也會讓病原體複製的速度變慢，整體看來，敵消我長，有助身體復原。但如果是體內異常免疫現象導致發炎而造成的發燒，反而是不好的反應，得要多注意。

方文輝指出，發燒時若伴隨有其他咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、筋骨酸痛、疲累等症狀，多半是病原體感染，此時發燒是身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥，但是如有脫水、電解質不平衡、胃口變差等導致身體虛弱的狀況出現，可以採取多補充水分跟電解質、洗溫水澡等方式，適時地降溫且讓身體處在較舒服的狀態以保有抵抗力，而成人若耳溫超過39.5℃，則可考慮服用退燒藥物。

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孩童因為下視丘發育尚未完成，體溫調節能力較差，很容易有燒過頭的情形，方文輝提醒照顧者，要更注意其體溫的變化，若39° C以上的高溫持續十幾分鐘至半小時，就要積極退燒。台灣食藥署也提醒，除了用藥外，民眾也可泡溫水，幫助血管擴張，有助散熱降溫。

3大常見退燒藥成分！ 民眾必懂副作用

多數人都有服用退燒藥的經驗，但是，您知道退燒藥的成分是什麼？有何副作用呢？對此，方文輝說明台灣常見的3大類退燒藥：

1. Acetaminophen（乙醯胺酚）：

俗稱普拿疼（Panadol）的成分，此類退燒藥不含阿斯匹靈、不傷胃、不影響腎功能，通常吃完藥後1小時內會退燒，如果服用乙醯胺酚過量，或是肝功能下降時，肝臟就無法正常代謝，其代謝物反而會產生毒性，發生肝傷害，因此民眾仍應按醫師或藥師指示服用。

2. NSAIDs（非類固醇類解熱鎮痛藥）：

此類藥品種類繁多，且退燒效果好，主要分為2大類：（1）為含有Cox-1抑制劑，可能會引起腸胃道不舒服的副作用，腎功能不佳者，也要避免自行服用，所以最好先諮詢醫師或藥劑師。小朋友使用的塞劑也是屬於此類藥品，因為不經由口服，所以不會引起腸胃道症狀。（2）為僅含有Cox-2抑制劑，比較不會傷胃，但長期服用恐有影響腎功能的疑慮。

3. 類固醇：

通常於自體免疫疾病病患發燒時使用。

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方文輝提醒，適度的發燒可以提升免疫系統的效能，在未確定病因前，不要冒然退燒！若經醫師診斷為病原體入侵，屬於細菌感染可使用抗生素治療；屬於病毒感染時，除了少數特定病毒有抗病毒藥，例如針對流感病毒的克流感等，其餘則大多採支持性療法，即適時給予退燒藥，降低不舒服的症狀並可多補充水份及電解質。切勿為使體溫降到正常範圍而過量使用退燒藥。

台灣食藥署也提醒，若民眾正在服用抗血小板、抗凝血劑、高血壓等藥品，或是自體免疫疾病患者有服用類固醇等藥品，應先諮詢醫師或藥師是否適合使用退燒藥，以免產生藥品交互作用，進一步危害健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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