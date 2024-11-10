身體檢查｜膽固醇愈低愈好？醫揭壞膽固醇過低有4種健康風險

許多人一聽到「壞膽固醇」LDL就如臨大敵，其實「壞膽固醇」也不完全是壞東西，LDL過低反而會影響身體健康。醫師強調，膽固醇可是製造睪固酮和雌激素的重要原料！



壞膽固醇也就是低密度脂蛋白膽固醇（LDL）會聚集在血管壁，使血管彈性變差，造成粥狀硬化，也就是破壞全身血管，加速血管老化速度，大幅提升中風、心血管疾病、腎衰竭等風險。

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膽固醇降太快，小心「那方面」出問題！

不過LDL降得太低也不是好事！台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享一個案例，台灣有位工程師爸爸因為工作壓力大、沒時間運動、也沒有心力注意飲食，健康檢查發現膽固醇和三酸甘油酯全都爆表，總膽固醇高達280mg/dL、低密度膽固醇接近200，三酸甘油酯更是超過600。

蕭捷健警告，膽固醇會跟血小板黏在一起，就像痰和頭髮一樣堵住血管。建議病人先用藥物控制，畢竟飲食調整要幾個星期才會顯現效果。病人聽完非常緊張，開始吃得超級健康，完全斷絕紅肉、精緻糖，體重瘦得超級快。

大約兩個月後回診，病人說：「醫生，我覺得我那方面好像不太行。」抽血檢查發現，壞膽固醇LDL只剩下63。病人問：「血脂肪改善了，那方面不是應該更好嗎？」蕭捷健解釋，膽固醇也是身體建構的重要材料，像睪固酮和雌激素就是由膽固醇合成的；當油脂攝取太少，身體就沒有材料去製造睪固酮，自然會沒精神。

蕭捷健建議病人不要再那麼嚴格控制飲食，不用減這麼快，平常可以喝點牛奶，兩三天吃一次原本愛吃的牛肉，藥物改成兩天吃一次，病人的困擾很快就改善了。

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別讓LDL全消失！免疫、精神、性功能、情緒皆與它有關

蕭捷健表示，LDL確實是所謂的「壞膽固醇」，濃度過高會增加動脈硬化和心血管疾病的風險。然而，過低的LDL也可能帶來以下健康風險：

1. 過低LDL可能導致荷爾蒙不足

LDL過低時，體內的膽固醇儲備減少，可能影響荷爾蒙生成，進而引發性功能減退、疲憊、情緒低落等問題。

2. 免疫系統抗菌能力可能降低

LDL在免疫系統中扮演某種保護角色，特別是對抗細菌感染。如果LDL過低，免疫系統的抗菌能力可能降低，增加感染風險。

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3. 過低LDL與精神健康問題有關

膽固醇對神經系統的健康很重要，尤其是大腦內的神經訊號傳遞。部分研究顯示，過低的LDL水準可能與抑鬱症、焦慮症等精神健康問題有一定關聯。

蕭捷健提醒，身體裡每樣東西存在都是有原因的，包含膽固醇、血糖、胰島素等，找到身心平衡的飲食才是最重要。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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